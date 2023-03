Oggi è un altro giorno, Simona Ventura e Giovanni Terzi momenti di tensione in studio, cala il gelo

0 SHARES Condividi Tweet

Simona Ventura e Giovanni Terzi sono stati ospiti della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda ieri rendendosi protagonisti di alcuni momenti di particolare tensione.

Una nuova puntata di Oggi è un altro giorno è andata in onda ieri, 2 marzo 2023. E proprio nel corso di tale appuntamento i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad alcuni momenti di tensione tra i due ospiti in studio ovvero Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi. Ma esattamente, cos’è successo tra i due? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Simona Ventura e Giovanni Terzi ospiti di Oggi è un altro giorno

Serena Bortone anche ieri ha condotto una nuova puntata del celebre talk intitolato Oggi è un altro giorno. Ospiti della puntata la nota conduttrice televisiva Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi anche lui conduttore ma anche giornalista. Nel corso dell’intervista i due hanno scelto di partecipare ad un simpaticissimo gioco proposto dal programma ovvero il “Gioco delle coppie”. Ma ecco che è stato proprio durante tale gioco che la coppia ha vissuto qualche momento di tensione. Il motivo? Il gioco consisteva nel dare risposta a delle domande sul compagno o sulla compagna per capire quanto davvero si conoscono. Ed ecco che ad un certo punto proprio la conduttrice ha commesso una piccola gaffe che ha tanto sorpreso il suo compagno.

La gaffe commessa dalla Ventura e la reazione di Terzi

Nello specifico durante il gioco è stato chiesto a Simona Ventura il titolo della canzone preferita di Giovanni Terzi. Una domanda alla quale la conduttrice non è riuscita a trovare subito una risposta. La Ventura per qualche momento ha quindi dimenticato il titolo della canzone preferita del compagno che sorpreso da quanto accaduto ha subito reagito affermando “Se non la sai me ne vado”. L’uomo è apparso serio ma allo stesso tempo anche ironico, ed ecco che poco dopo Simona Ventura ha risposto alla domanda senza più esitare.

Simona Ventura e Giovanni Terzi pronti alle nozze

Sempre nel corso della stessa intervista la coppia ha parlato della loro storia d’amore confessando quali sono i loro difetti e quale il grande sogno. Nello specifico a proposito dei difetti Simona Ventura ha ammesso di non riuscire ad accettare bene le critiche mentre invece parlando del compagno ha sottolineato la sua permalosità affermando “Subito scattiamo, ma poi ci capiamo”. Il loro grande sogno è quello di convolare a nozze, un matrimonio tanto desiderato che è stato rimandato già due volte. La prima volta a causa della pandemia e la seconda volta a causa di altre restrizioni. Proprio per tale motivo, per scaramanzia, la coppia ha scelto di non svelare la nuova data.