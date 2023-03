Grande fratello vip, Edoardo Tavassi una furia dopo la puntata, le parole contro Sonia Bruganelli sono al veleno

0 SHARES Condividi Tweet

Al Grande fratello vip, Edoardo Tavassi dopo la puntata si è lasciato andare ad uno sfogo abbastanza duro contro Sonia Bruganelli.

Al Grande Fratello vip nelle scorse ore è praticamente accaduto di tutto. La puntata andata in onda ieri sera, giovedì 2 marzo è stata davvero infuocata sin dall’inizio. A far riscaldare gli animi sin dall’inizio è stata Sonia Bruganelli, la quale ha dato un commento piuttosto duro nei confronti di Edoardo Tavassi. Quest’ultimo, poi, si è sfogato subito dopo la puntata. Ma cosa ha rivelato?

Grande fratello vip, Sonia Bruganelli demolisce Edoardo Tavassi

La puntata del Grande fratello vip andata in onda ieri, giovedì 2 marzo è stata davvero molto complicata e soprattutto si sono vissuti attimi di forte tensione. Sonia Bruganelli, quasi ad inizio puntata, ha dato la sua opinione su Edoardo Tavassi e nel farlo ha utilizzato delle parole abbastanza dure. Nello specifico, la moglie di Paolo Bonolis ha accusato l’ex naufrago dell’Isola dei famosi di vivere sostanzialmente di reality e poi ha utilizzato delle parole abbastanza dure.

Il vippone subito dopo la puntata si lascia andare ad uno sfogo

“E’ uno stratega, manipolatore e burattinai. Sta rovinando persone senza personalità come Giale e Edoardo”. Queste le parole di Bruganelli. Tavassi in un primo momento è scoppiato a ridere, ma sicuramente non gli ha fatto piacere ricevere questo tipo di attacco. Subito dopo la puntata, il vippone si è infatti sfogato con i suoi compagni. “Sonia punta molto su Antonella e non vuole sminuire la sua immagine, Sonia va contro tutti quelli che vanno contro Antonella. Io posso avere una mia opinione o devo essere disintegrato da te? Io vivo le cose della casa, sono cose che vedo e vivo. Mica sono rincoglionito, ho 38 anni. Figurati se a me sfugge qualcosa al Grande fratello”. Questa la prima parte dello sfogo di Edoardo che a quanto pare non ha proprio accettato le critiche di Sonia.

Le dure parole di Tavassi su Sonia

Poi, il vippone, parlando con i suoi coinquilini avrebbe aggiunto dell’altro. “Lei no. Sonia potrebbe dirmi abbiamo un pensiero diverso non c’è bisogno di demolirmi dicendo che sono un manipolatore. Detto questo non mi sento minimamente colpito perchè non sono così. Spero che queste cose non le pensi perchè altrimenti se le pensa significa che non c’ha capito un c***o”. Queste ancora le parole di Edoardo, pronunciate su Sonia, subito dopo la fine della puntata.