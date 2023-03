Ilary Blasi cancella per sempre Francesco Totti, dai suoi social scompaiono tutte le foto di loro due

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi prende una decisione piuttosto drastica e cancella per sempre Francesco Totti. Ecco cosa è accaduto nelle scorse ore.

Ilary Blasi continua ad essere al centro del gossip.Dopo la separazione da Francesco Totti, la conduttrice è stata sicuramente sotto i riflettori per tanto tempo. Proprio adesso di lei si parla per la sua nuova storia d’amore con Bastian Muller e non solo. Pare che ciò che ha fatto la conduttrice in questi giorni, abbia ancora una volta acceso i riflettori su di lei. Ma di che cosa parliamo? Ebbene, la Blasi avrebbe preso una decisione piuttosto drastica. La conduttrice ha infatti cancellato per sempre Francesco dalla sua vita. Ma in che modo?

Ilary Blasi, la scelta inaspettata e drastica che nessuno avrebbe mai immaginato

Ilary Blasi, che in questo momento si trova all’estero per trascorrere qualche giorno insieme al suo nuovo amore, sta facendo tanto parlare di sè. Sembra che la conduttrice dell’Isola dei famosi, in questi giorni abbia fatto una scelta davvero drastica. Su Instagram, sono infatti scomparse tutte le foto che la ritraevano al fianco di Francesco. Gli unici scatti in cui i due ex appaiono insieme sono quelli in cui compaiono anche i loro figli.

La conduttrice cancella da Instagram tutte le foto con Totti

Una scelta che sicuramente ha lasciato tutti senza parole e che nessuno poteva immaginarsi. Ilary ha scelto così di cancellare per sempre Francesco Totti. Come già anticipato, gli unici scatti rimasti sono quelli con Isabel a Disneyland Paris e poi con Cristian e Chanel alle Maldive. Poi, nessun’altra foto di Ilary insieme al suo ex marito. I due ormai non stanno insieme da diverso tempo e sia Francesco che Ilary hanno iniziato una nuova vita al fianco di altre persone.

La nuova vita di Ilary, sempre più innamorata del suo Bastian

Lei, si è innamorata di un imprenditore nel settore del Fitness e proprio in questo momento si trova a Francoforte. La stessa Ilary ha condiviso una serie di immagini che immortalano il suo arrivo in aeroporto e poi la stessa Blasi in macchina con il suo compagno, con le loro mani che si stringono a bordo di un’auto. Insomma, ormai la storia d’amore con Francesco è solo un lontano ricordo.