Ferragnez, Corona lancia una bomba “Chiara vuole chiedere il divorzio, Fedez sta male”, interviene Fedez

Indiscrezione bomba di Fabrizio Corona su Chiara Ferragni e Fedez. I due sarebbero in crisi, lei vuole il divorzio, lui sta male. Cosa c’è di vero?

Nuova bomba sui Ferragnez, questa volta sganciata da Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi che sembra essere tornato più agguerrito che mai. Da quando è finito il Festival di Sanremo, sembra che i riflettori si siano particolarmente accesi su Chiara ed il marito, complice anche il loro silenzio sui social, strano e misterioso, visto che i due sono soliti condividere tutta la loro vita con i loro follower. Ad ogni modo, proprio in queste ore è arrivata una indiscrezione bomba, che è stata lanciata proprio dall’ex paparazzo. Ma di cosa si tratta? Cosa starebbe accadendo tra i due?

I Ferragnez in crisi dopo il Festival di Sanremo? L’indiscrezione di Fabrizio Corona

Chiara Ferragni e Fedez potrebbero essere ai ferri corti. Da qualche settimana non si fa altro che parlare di questa ipotetica crisi tra Chiara ed il marito, che però in qualche modo proprio in questi giorni è stata smentita dai diretti interessati, soprattutto dal rapper. Stando all’ultima indiscrezione shock lanciata da Fabrizio Corona, però, le cose non starebbero così e ci sarebbe proprio una frattura tra i due.

L’indiscrezione bomba dell’ex re dei paparazzi

Fabrizio Corona, sui canali Telegram avrebbe raccontato che cosa starebbe effettivamente accadendo tra la Ferragni e Fedez. “Dopo la bufera post Sanremo, le acqua in casa Ferragnez si sono tutt’altro che calmate. Chiara Ferragni è sempre più propensa a chiedere il divorzio. In tutto ciò a farne le spese è la salute mentale di Fedez, apparso balbuziente in recenti apparizioni, sintomo dovuto ad un disturbo depressivo per le pressioni sentimentali che sta subendo”. Questo il messaggio che avrebbe condiviso Fabrizio Corona parlando proprio di Chiara e Fedez.

Fedez pubblica una significativa Instagram stories

Intanto, proprio in queste ore lo stesso Fedez ha pubblicato una Instagram Stories annunciando che in questo momento, piuttosto delicato per lui, preferisce rimanere lontano dai social ma ha sottolineato che non c’entra nulla la moglie che anzi ha ringraziato per il suo supporto. Come stanno le cose?