Carlo Cracco pubblica una foto insieme alla Santanché ma sui social lo distruggono: “Sei un cafone”

Carlo Cracco nelle ultime ore è finito al centro di una grossa polemica per aver indossato un paio di scarpe da ginnastica sotto ad un abito elegante in occasione dell’incontro con Daniela Santanché.

E’ finito al centro di una grossa polemica, nel corso delle ultime ore, il celebre chef italiano Carlo Cracco. Il motivo? Il look sfoggiato in occasione di un particolare incontro con il Ministro del Turismo ovvero Daniela Santanché. Un look che non è assolutamente piaciuto al popolo del web che non è rimasto in silenzio. Ma vediamo nello specifico cosa non è piaciuto e quali sono state le critiche mosse nei confronti dello chef.

L’incontro tra Carlo Cracco e Daniela Santanché

Carlo Cracco, fondatore dell’Associazione italiana Ambasciatori del Gusto, pochi giorni fa ha incontrato il Ministro del Turismo Daniela Santanché e poi ancora Ivana Jelinic ovvero l’amministratore delegato di Enit, l’Agenzia nazionale del turismo. Un incontro molto importante nel corso del quale gli argomenti di cui si è discusso sono stati la ristorazione e la gastronomia ma anche l’ospitalità e l’accoglienza. Qualcosa di tale incontro ha però fatto nascere una vera e propria polemica sui social. Di cosa stiamo parlando? Del look sfoggiato dal celebre chef e personaggio televisivo Carlo Cracco. Un look considerato da molti sicuramente non elegante, e a far irritare il mondo del web è stato esattamente un particolare non passato inosservato.

Carlo Cracco al centro della polemica

Nello specifico lo chef per l’occasione ha indossato un abito elegante ma a questo ha poi abbinato un paio di scarpe da ginnastica. E quindi molto sportive e secondo tanti assolutamente non adatte al look. In tanti hanno espresso commenti poco carini sui social. E nello specifico vi è stato chi ha scritto “Ma quanto è cafone uno che mette le scarpe da ginnastica sotto all’abito elegante?” oppure ancora “Carlo Cracco con quelle scarpe puoi solo sponsorizzare le patatine San Carlo”. Parole molto dure quelle scritte dal popolo del web sotto al post condiviso proprio da Daniela Santanché.

Le critiche rivolte alla Santanché

Oltre che Cracco però anche la stessa Daniela Santanché è stata travolta dalle critiche. E anche in questo caso a non essere piaciuto è stato proprio il look considerato da molti non adatto al suo fisico. La Santanchè, Ministro del Turismo, si è trovata a dover fare i conti con un vero e proprio caso di bodyshaming. Un utente infatti ha commentato sottolineando che l’età avanza e consigliando al ministro di cambiare abbigliamento dato che, ha aggiunto, “si vede la pancetta“. Ma, come hanno reagito i diretti interessati? Al momento nessuno dei due ha scelto di rispondere alle dure critiche ricevute.