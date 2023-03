Mara Venier senza parole: “Ho saputo una cosa su Maurizio Costanzo”

0 SHARES Condividi Tweet

Mara Venier nel corso di una recente intervista rilasciata a Gente ha parlato di Maurizio Costanzo rivelando di aver saputo cosa il giornalista diceva di lei.

Parole di affetto e di stima sono state quelle espresse da Mara Venier nei confronti di Maurizio Costanzo nel corso di una recentissima intervista rilasciata al magazine Gente. Nello specifico la conduttrice di Domenica In ha rivelato di avere saputo cosa Costanzo diceva di lei prima di morire. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Mara Venier ricorda Costanzo durante l’intervista a Gente

Maurizio Costanzo è morto all’improvviso lo scorso 24 febbraio e a distanza di una settimana da quel momento sono molte le persone a lui vicine che non riescono ancora ad accettare quanto accaduto. E che di conseguenza non possono fare a meno di parlare del giornalista. Tra queste vi troviamo la celebre conduttrice televisiva Mara Venier che intervistata dal magazine Gente ha parlato della sua trasmissione ma ha anche svelato un dettaglio molto emozionante legato a Maurizio Costanzo. Nello specifico Mara Venier ha raccontato di aver conosciuto il giornalista tantissimi anni fa insieme all’ex marito Jerry Calà e insieme al gruppo musicale I Gatti di Vicolo Miracoli. Da quel momento è nato tra loro un bellissimo legame di affetto e stima durato tantissimi anni.

Le rivelazioni della conduttrice sul giornalista

L’ultima volta che Mara ha avuto l’occasione di sentire Costanzo prima della sua morte è stato circa tre settimane fa. E a proposito di quel momento ha voluto precisare di aver sentito “la voce di sempre”. Dopo la morte del giornalista però la Venier ha saputo cosa Costanzo diceva di lei. Ha rivelato che in tanti le si sono avvicinati negli ultimi giorni dicendole “Non sai quanto ti voleva bene”. Parole che hanno tanto commosso la conduttrice che nel corso della stessa intervista ha aggiunto “Mi si spezza il cuore, anche io gli volevo bene. Nel nostro mestiere capita di incontrare tanta gente, ma solo con alcuni si stabilisce un rapporto di stima, umanità e affetto.”

Il rapporto tra la Venier e Domenica In

Nel corso dell’intervista rilasciata a Gente Mara Venier ha poi parlato della sua carriera e del suo rapporto con Domenica In. Nello specifico ha definito tale programma il suo punto debole al quale non riesce a rinunciare. Domenica In rende Mara Venier molto orgogliosa ma la conduttrice ha voluto precisare che se da una parte condurre tale trasmissione è molto bello ed entusiasmante ecco che allo stesso tempo è anche faticoso, motivo per il quale si ritrova molto spesso alla fine di ogni stagione a pensare di voler abbandonare. A farle cambiare idea sono poi i risultati ottenuti e quindi gli ascolti registrati che per lei altro non sono che una dimostrazione di grande amore da parte del pubblico. Un pubblico che non vuole deludere.