Maria De Filippi torna a lavoro dopo la morte di Costanzo ma puntualizza ciò che deve accadere e non ammette repliche

0 SHARES Condividi Tweet

Maria De Filippi dopo la morte di Costanzo è tornata a lavoro ieri registrando una nuova puntata di Amici. Al pubblico in studio però è stata fatta una particolare richiesta.

Dopo il grave lutto che lo scorso 24 febbraio ha colpito Maria De Filippi e la sua famiglia in seguito alla morte del marito Maurizio Costanzo ecco che proprio ieri la conduttrice è tornata a lavoro per la prima volta. Ieri è infatti stata registrata una nuova puntata di Amici in occasione della quale la conduttrice sembrerebbe aver imposto alcune particolari condizioni. Vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Maria De Filippi torna a lavoro dopo la morte di Costanzo

La morte di Maurizio Costanzo, avvenuta lo scorso 24 febbraio 2023, ha lasciato una ferita profonda nel cuore di tutte le persone che gli volevano bene. In modo particolare nel cuore della moglie Maria De Filippi che proprio ieri a distanza di diversi giorni è tornata a lavoro. Ieri pomeriggio è stata infatti registrata una nuova puntata del talent show Amici, e di preciso la 23esima puntata, la cui messa in onda è prevista per il 12 marzo. Questo sarà l’ultimo appuntamento pomeridiano con Amici in quanto a partire dal giorno 18 marzo prenderà il via l’ultima fase del programma ovvero l’attesissimo serale. Maria quindi nonostante la grande sofferenza che porta nel cuore è tornata alla guida del suo programma ma sembrerebbe aver imposto una particolare condizione resa nota proprio dalla pagina ufficiale di Amici poco prima della registrazione.

La richiesta della De Filippi al pubblico di Amici

Maria De Filippi sembrerebbe aver rivolto una particola richiesta al suo pubblico ovvero quella di accoglierla in modo diverso al suo ingresso in studio. E quindi niente urla di apprezzamento e niente accoglienze esagerate ma solamente un semplice applauso. Proprio sul profilo Instagram Amici News, dove solitamente vengono pubblicate le anticipazioni della puntata, è stato pubblicato l’avviso sopracitato con queste parole “All’entrata di Maria nessuno deve urlare. Solamente un applauso formale”. Una richiesta di semplice rispetto e delicatezza nei confronti della conduttrice.

La polemica legata ai selfie chiesti alla conduttrice alla camera ardente di Costanzo

E proprio a proposito di delicatezza nei confronti della presentatrice ecco che negli ultimi giorni si è tanto parlato di quanto accaduto alla camera ardente di Maurizio Costanzo. Oltre che tanti personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo ecco che anche moltissimi normali cittadini hanno colto l’occasione per salutare per l’ultima volta il famoso giornalista. Ma se da una parte in tanti si sono limitati a stringere la mano della De Filippi ecco che vi è stato anche chi non si è lasciato sfuggire l’occasione di chiederle un selfie non tenendo conto che in quel momento non era la solita conduttrice che siamo abituati a vedere in televisione ma semplicemente una donna che aveva appena perso suo marito.