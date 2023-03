Mattino 5, Federica Panicucci fuori di sè: “Nessuno mi dice cosa devo fare”

0 SHARES Condividi Tweet

Federica Panicucci a Mattino 5 si difende dalle accuse del legale della vittima. “Nessuna ci dice cosa fare”, ecco le parole della conduttrice.

Federica Panicucci è una delle conduttrici sicuramente più amate di sempre. Da diverso tempo è al timone della trasmissione Mattino 5 dove tratta argomenti più seri, di cronaca nera e fatti rilevanti del nostro paese ed anche temi più leggeri. Proprio nella puntata di ieri, venerdì 3 marzo, la conduttrice è tornata a parlare del caso riguardante l’omicidio di Alice Neri.

Mattino 5, Federica Panicucci parla del caso dell’omicidio di Alice Neri

La conduttrice, durante la puntata di Mattino 5, parlando del caso di Alice Neri, ha pubblicato un post scritto sui social da parte di un amico della vittima, il quale pare che provasse dei sentimenti per lei. Il post in questione sarebbe stato poi cancellato dall’autore in un secondo momento. Gli ospiti in studio, sembra che abbiano subito dichiarato che questo non costituisce una prova di colpevolezza, ma porta a capire meglio la ragazza. Federica, così, ha voluto chiedere una opinione al legale, che in un primo momento ha detto che sull’uomo non pensa al momento alcun capo d’accusa, poi ha fatto una precisazione.

Parla il legale della vittima

Il legale avrebbe detto che le frasi del post, sono state comunque tratte da un’opera, ovvero Tristano e Isotta. Dopo aver fatto questa precisazione, il legale non ha nascosto il disappunto su questa vicenda ed ha poi detto la sua.“Si può capire da dove proviene una chiave di lettura di questo genere…Sarebbe opportuno che il mittente si concentrasse su altro…”. A quel punto,ha preso la parola la conduttrice, dicendo “No, no, no…Noi non abbiamo nessun mandante…Non abbiamo nessun mandante avvocato Zaccaria…Ci mancherebbe…Nessuno dice a noi cosa dobbiamo mostrare e far vedere…”.

Roberto Poletti fa una domanda, la conduttrice incalza

Federica, insomma, non ci sta ed ha voluto fare una precisazione, dicendo “Il nostro è un lavoro giornalistico…Noi diamo voce a tutti e mostriamo tutto…”. Uno degli ospiti in studio, ovvero Roberto Poletti avrebbe fatto una domanda all’avvocato. “Prima è sembrato tra le righe che dietro tutto ci fosse un mandante che buttava fuori determinate notizie per depistare…A chi si riferiva?”, ha chiesto Poletti. Prima di rispondere il legale è intervenuta di nuovo la Panicucci. “Ma chi sarebbe il mittente? Comunque le garantisco che noi non lavoriamo per nessuno né contro nessuno…Le ricordo che noi facciamo un lavoro giornalistico…”.