Maurizio Costanzo, Maria De Filippi rompe il silenzio, le sue parole sono durissime

Maurizio Costanzo, indiscrezioni sull’eredità a distanza da una settimana dalla sua morte. Maria De Filippi delusa, parla il legale di famiglia.

In seguito alla morte di Maurizio Costanzo, sono stati tanti a voler ricordare il grande giornalista e conduttore scomparso lo scorso 24 febbraio all’età di 84 anni. Tanti hanno speso parole bellissime su Maurizio e lo hanno ricordato sia in varie trasmissioni televisive che sui social. Ad ogni modo, come spesso accade quando muore un personaggio pubblico, anche in seguito alla morte del conduttore si è iniziato a parlare di eredità. A distanza di una settimana dalla morte del giornalista, sono iniziate a circolare delle indiscrezioni proprio sull’eredità di Maurizio, ma Maria De Filippi è subita intervenuta attraverso il suo legale per fare chiarezza.

Maurizio Costanzo, a distanza di una settimana dalla morte si parla di eredità

A distanza di una settimana dalla morte di Maurizio Costanzo, avvenuta lo scorso 24 febbraio, si è iniziato a parlare dell’eredità del conduttore e giornalista. Ebbene, di certo la sua scomparsa ha colpito tutti, e sono stati in tanti a volerlo ricordare nelle varie trasmissioni ed anche sui social. Riguardo l’eredità, si è detto che il giornalista avrebbe lasciato alla moglie ed ai tre figli diversi immobili e circa 70 milioni di euro cash.

Interviene il legale di famiglia e smentisce le indiscrezioni circolate

Intervenuto nelle scorse il legale di famiglia, ovvero Pierluigi De Palma, così come ha riportato Il corriere della sera. Quest’ultimo ha smentito le notizie circolate in queste ore. “Notizie false e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti…”, ha detto il legale di famiglia. L’avvocato Pierluigi De Palma ha fatto sapere che la valutazione fatta sul patrimonio di Costanzo è del ttto immaginifica. Poi, il legale ha anche aggiunto che la vedova è rimasta davvero molto male di queste notizie che sono state diffuse proprio a pochi giorni dalla morte di Costanzo, quando il suo unico pensiero era piangere la scomparsa del marito.

Maria De Filippi addolorata ma torna al lavoro

“Sorpresa e addolorata perché in un simile momento vengano diffuse notizie non verificate e di macroscopica falsità…”, ha aggiunto il legale. Intanto Maria a distanza di una settimana è tornata al lavoro e già nella giornata di ieri ha registrato una nuova puntata di Amici e lunedì tornerà a Uomini e Donne.