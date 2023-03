Oggi è un altro giorno, Clementino crea molto caos in studio e Serena Bortone gli dice cosa pensa di lui

0 SHARES Condividi Tweet

Clementino è stato ospite a Oggi è un altro giorno nella puntata di oggi e già dal suo ingresso in studio ha creato parecchio rumore.

Clementino, il famoso rapper è stato ospite nella giornata di oggi a Oggi è un altro giorno, il programma di Serena Bortone. Come potete immaginare, la puntata è stata parecchio esilarante, visto che il rapper riesce sempre a fare tanto “rumore”. Il famoso coach di The voice senior è stato il primo ospite della puntata ed è entrato in studio in bici, lasciando senza parole la conduttrice ed anche tutti gli altri presenti in studio. L‘intervista rilasciata dal giovane rapper è stata piuttosto interessante e non sono mancati i momenti di grande divertimento.

Clementino ospite di Oggi è un altro giorno, in studio entra con la bici

Clementino, rapper e giudice di The voice senior, è stato ospite della puntata di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14.00. Il rapper ha fatto irruzione in studio in sella ad una bici, lasciando Serena completamente senza parole. Così come ci ha abituati in questi anni, anche in questo caso Clementino ha creato parecchio caos in studio, facendo però divertire tutti quanti. La stessa Serena, pare che sia rimasta parecchio colpita dal rapper tanto da dire “Non solo sei super simpatico ma sei proprio entrato nei cuori di tutti. E poi hai anche una grossa carica umana“.

Il suo più grande sogno, poi le parole sul programma The voice senior

Nel corso dell’intervista Clementino ha parlato di tanti argomenti, alcuni di questi molto interessanti, dicendo di avere un sogno. Quale? Il rapper vorrebbe tanto diventare un presentatore. Non sono mancati i racconti legati alla sua vita privata e alla sua carriera nel mondo del rap.Sicuramente, Clementino ha ammesso che l’aver preso parte al programma della Clerici gli ha dato la possibilità di farsi conoscere meglio dal grande pubblico, arrivando anche da generazioni non proprio più tanto giovani. “Infatti mia madre ad 84 anni è pazza di te”, ha detto la Bortone, lasciando completamente di stucco il rapper.

Il rapper confessa la rottura con la storica fidanzata

Intervenuta in puntata anche la sorella Milly, la quale si sta laureando in canto libero e Clementino sembra aver utilizzato delle bellissime parole su di lei. “La cosa più bella che mi ha insegnato è essere razionali. Io ho il problema di dire sempre quello che penso invece molte volte è meglio pensare prima”. Riguardo la sua vita privata, Clementino ha confessato di essere single, confermando quindi la fine della relazione con Martina Difonte.