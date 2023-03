Mattino 5, Federica Panicucci in grande imbarazzo e poi affronta la situazione: “Siamo in diretta, parli direttamente con noi”

0 SHARES Condividi Tweet

A Mattino 5 è accaduto praticamente di tutto. La presunta veggente Gisella Cardia interviene mandando un messaggio a Paolo Brosio. Imbarazzo per la Panicucci.

Mattino 5, si sono vissuti attimi di forte imbarazzo durante la puntata che è andata in onda oggi, mercoledì 15 marzo 2023. La conduttrice Federica Panicucci ad un certo punto è stata piuttosto in imbarazzo, ma per quale motivo? Si è tornati a parlare della presunta veggente Gisella Cardia, la quale improvvisamente ad un certo punto pare che sia sbottata in diretta tv, lasciando tutti senza parole. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di capire che cosa è accaduto.

Mattino 5, Federica Panicucci torna a parlare della presunta veggente Gisella Cardia

Mattino 5, nella puntata andata in onda oggi mercoledì 15 marzo purtroppo è accaduto di tutto. Federica Panicucci, la conduttrice è tornata a parlare del caso legato alla presunta veggente, lanciando degli scoop davvero esilaranti. E’ emerso che la donna abbia fatto di tutto per non consegnare la statuina della Madonna piangente per poterla fare analizzare. Intervenuto in questa discussione, anche Paolo Brosio, che ha raccontato di aver anche ricevuto un messaggio sul suo telefonino da parte di Gisella lasciando la conduttrice senza parole.

La donna scrive un messaggio a Paolo Brosio ospite in studio per dire la sua verità

“Ah, Attenzione! Allora ci sta guardando.. Cosa ti scrive?“, ha detto la conduttrice. A quanto pare la donna nel messaggio ha affermato espressamente di non essersi mai rifiutata di consegnare la statuetta al Vescovo. “E’ allucinante…Non è vero…Io ho consegnato la statua al primo vescovo e gli abbiamo lasciato il nostro DNA…”. Questo il testo del messaggio che la presunta veggente avrebbe inviato a Brosio e che quest’ultimo avrebbe letto in diretta tv. Ha preso così la parola la conduttrice di Mattino 5 rimasta piuttosto basita da questa accaduto ed ha invitato la presunta veggente a intervenire piuttosto che comunicare attraverso Brosio. “La signora Maria Giuseppa Scarpulla, che ci sta guardando…Non ha bisogno di scrivere a Brosio…Noi la chiamiamo e se vuole può intervenire in diretta…Noi diamo voce a tutti…”, avrebbe detto ancora Federica Panicucci. Quest’ultima poi ci ha tenuto a precisare di non aver mai detto che la statuetta non è mai stata consegnata, ma che la signora si sarebbe comunque opposta al fatto che avrebbero voluto sigillarla.

Le parole della conduttrice

“A me fa molto ridere…Signora Scarpulla noi siamo in diretta…Se vuole parlare con noi la chiamiamo e sentiamo la sua voce…A me fa ridere che invece stia scrivendo a Brosio…”. Questo quanto aggiunto ancora dalla conduttrice. Brosio avrebbe poi detto la sua, ovvero che è giusto che Gisella possa dire la sua verità e la Panicucci ha ribadito di aver invitato personalmente la donna ad intervenire.