Mattino 5, l’ospite in diretta gela Federica Panicucci: “Lo ha detto Barbara D’Urso”

Nel corso della puntata di Mattino 5 andata in onda oggi si è parlato del caso della veggente Gisella Cardia e un fedele presente in collegamento video ha colto l’occasione per citare Barbara D’Urso.

Una nuova puntata di Mattino 5 è andata in onda oggi, e proprio nel corso di tale appuntamento la conduttrice Federica Panicucci ha affrontato quello che viene considerato uno degli argomenti più discussi degli ultimi giorni ovvero quello della Madonna di Trevigiano e della veggente Gisella Cardia. Ad un certo punto però è intervenuto in diretta un fedele che ha colto l’occasione per citare Barbara D’Urso. Ma vediamo nello specifico cos’è successo.

Il caso della presunta veggente Gisella Cardia a Mattino 5

Da ormai diversi giorni il programma condotto da Federica Panicucci si occupa di seguire il caso della presunta veggente Gisella Cardia. Ed anche nel corso della puntata andata in onda oggi la conduttrice ha affrontato l’argomento. Proprio oggi la Panicucci si è connessa con alcuni fedeli e devoti della veggente ai quali ha posto delle domande. Alcuni di questi infatti hanno rivelato di aver visto sulle mani della veggente e sul costato le stigmate. E’ stato a questo punto che Federica Panicucci, che proprio nel corso di una diretta aveva chiesto alla Cardia di scoprire le mani e mostrarle alla telecamera, ha risposto sottolineando che solo a loro di Mattino 5 ha deciso di non farle vedere. Ad un certo punto ad intervenire sulla questione è stato un fedele presente che ha colto l’occasione per citare una collega della Panicucci ovvero Barbara D’Urso.

Fedele in diretta a Mattino 5 cita Barbara D’Urso

“Tutto ciò è stato detto ieri da Barbara D’Urso”, sono state queste nello specifico le parole espresse dal fedele in diretta a Mattino 5. L’uomo ha voluto semplicemente sottolineare che dell’argomento in questione anche la D’Urso ne ha parlato nel suo programma proprio nel corso della puntata andata in onda nel pomeriggio di ieri. A tali parole la Panicucci non è rimasta in silenzio ma ha replicato affermando che è vero che la D’Urso ha affrontato lo stesso argomento ieri. E ha colto l’occasione per precisare che in realtà sono molte le trasmissioni che ne stanno parlando con l’unico obiettivo di riuscire ad ottenere qualche chiarimento in più. La Panicucci sempre riferendosi al fedele ha poi voluto precisare di non voler dire che tale vicenda non sia vera ma ha aggiunto di credere che vi sia bisogno di un maggiore approfondimento. “C’è anche una commissione che ci dirà se è vero o meno”.

Il simpatico botta e risposta tra la conduttrice e il fedele

La conduttrice e il fedele presente in diretta si sono poi resi protagonisti di un simpatico botta e risposta. Nello specifico l’uomo ha rivelato di non riuscire a vedersi, convinto che non lo stessero inquadrando. La conduttrice però ha invitato il fedele a non preoccuparsi della regia precisando che dallo studio lo vedevano benissimo.