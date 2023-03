La vita in diretta, Alberto Matano diretto fa una rivelazione e il pubblico si emoziona

0 SHARES Condividi Tweet

Il conduttore de La vita in diretta Alberto Matano ha voluto dedicare parte della puntata al Pontefice, Papa Bergoglio, in un giorno molto importante per lui ma anche per tutti noi.

Il conduttore de La vita in diretta Alberto Matano, è uno tra i più amati degli ultimi tempi e la sua trasmissione è la più seguita. Ogni puntata è un grande successo e lo testimoniano gli ascolti e lo share registrati giorno dopo giorno. Ad ogni modo, nella puntata andata in onda ieri, lunedì 13 marzo 2023 il conduttore ha voluto dedicare gli ultimi minuti de La vita in diretta a Papa Bergoglio. Ma per quale motivo? Quali sono state le parole di Papa Francesco?

La vita in diretta, speciale puntata del programma di Rai 1

La puntata di ieri de La vita in diretta è stata piuttosto particolare ed emozionante. Ci riferiamo in particolar modo alla fine della puntata, quando il conduttore ha dedicato gli ultimi minuti a Papa Francesco, alla presenza degli ospiti quali Sandra Milo, Milly Carlucci, Fabio Canino e Giovanna Civitillo. “Oggi è un anniversario molto importante perchè sono dieci anni di pontificato di Papa Francesco, che è il Papa dei primati…“. Queste le parole di Matano, che ha voluto omaggiare il Papa in questa giornata così tanto importante.

Il conduttore Alberto Matano omaggia Papa Francesco

“Il suo primato di oggi è quello di essere il primo Pontefice a realizzare un podcast, c’è un suo messaggio su questi dieci anni che vi voglio far sentire”, ha aggiunto poi Matano. Il conduttore successivamente ha mandato in onda anche le parole del Papa. Accogliendo in studio Padre Enzo Fortunato, il conduttore ha anche aggiunto che come regalo per questo decimo anniversario della sua elezione, il Santo Padre ha chiesto la pace.

Le parole di affetto e stima di Alberto nei confronti del Pontefice

“C’è grande emozione per questi dieci anni” ha aggiunto Matano, con grande commozione “Questi dieci anni di pontificato hanno cambiato un po’ il corso della storia della chiesa ma anche della nostra vita, perchè questo Papa è molto vicino alla gente e tutti noi lo abbiamo sentito vicino dal primo momento.Ho avuto l’onore di stringere la mano a Papa Francesco per ben due volte, è stata un’emozione tra le più grandi mai provate nella mia vita”. A quel punto sarebbe intervenuto Padre Enzo Fortunato dicendo proprio che a Matano brillavano gli occhi mentre parlava di Papa Francesco.