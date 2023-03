La vita in diretta, Matano gelato dall’ospite “Questa domanda non me la dovevi fare”, grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Matano fa una domanda scomoda alla sua ospite Paola Ferrari, la quale senza giri di parole lo ammonisce “Non dovevi”.

Nel corso della puntata di ieri de La vita in diretta, sembra che Matano ad un certo punto abbia fatto una domanda a Paola Ferrari, la conduttrice sportiva che è stata ospite nello studio di Rai 1. Sembra che la puntata di ieri fosse stata dedicata alle donne che scelgono di avere delle storie con uomini più piccoli di loro. Tra i tanti ospiti, anche lei, Paola che in queste settimane abbiamo visto spesso seduta al tavolo de La vita in diretta. Ad un certo punto però, Matano avrebbe fatto una domanda che è apparsa inopportuna.

Alberto Matano a La vita in diretta parla delle donne che amano uomini più giovani

Alberto Matano nella giornata di ieri ha condotto una puntata particolare de La vita in diretta. Nello specifico, si è parlato di donne che scelgono di avere storie d’amore con uomini molto più giovani di loro. Ebbene, tra i vari ospiti in studio anche lei, la collega Paola Ferrari che, come abbiamo già avuto modo di anticipare, è stata spesso ospite nelle puntate de La vita in diretta in questi mesi.

Matano fa una domanda “scomoda” alla sua ospite Paola Ferrari

Il conduttore ad un certo punto, rivolgendosi a Paola, avrebbe fatto una domanda che di certo lei non si aspettava proprio.“Spero di non essere troppo invadente. Di recente c’è stata una paparazzata, sei stata fotografata con un ragazzo molto più giovane di te…cos’era successo?”. Queste le parole di Matano che ha colto di sorpresa la sua ospite che non si aspettava questo tipo di domanda. Paola ha risposto sorridendo e poi avrebbe aggiunto “E’ successo quello che è successo. Eravamo ad una cena di lavoro, lui è un ragazzo giovane ma è un amico”, ha risposto Paola. La conduttrice ha poi aggiunto ” Questa domanda non me la dovevi fare però eh”.

La conduttrice esprime il suo punto di vista sul tema della puntata

Ovviamente Matano non ha potuto che sorridere. A quel punto la conduttrice avrebbe espresso il suo punto di vista: “Una donna che frequenta un uomo molto più giovane di lei, va contro i pregiudizi, quindi è molto coraggiosa, affronta le critiche e tutti quei modi di pensare ormai sorpassati. Una donna del genere ha il coraggio di affrontare anche se stessa”.