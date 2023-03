Oggi è un altro giorno, Serena Bortone fa una gaffe ma poi si corregge subito

0 SHARES Condividi Tweet

Altra gaffe per Serena Bortone a Oggi è un altro giorno che nella puntata di ieri ha confuso i nomi di due ospiti.

Serena Bortone nella giornata di ieri è stata protagonista di una gaffe a Oggi e un altro giorno ovvero la trasmissione che conduce quotidianamente dal lunedì al venerdì sempre su Rai 1. È stato proprio durante l’anteprima della puntata di ieri, giovedì 9 marzo che Serena ha commesso questa gaffe piuttosto clamorosa. Vediamo nel dettaglio che cosa è accaduto.

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone commette una gaffe clamorosa

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, nella giornata di ieri Serena Bortone ha condotto una nuova puntata di Oggi è un altro giorno e pare che abbia commesso una gaffe durante l’anteprima della puntata. La conduttrice ha sbagliato il nome dell’ospite. Serena ha così elencato tutti i nomi dei vari ospiti che avrebbero preso parte alla puntata ed ha presentato tra questi anche il musicista Franco Godi, che però ha chiamato in altro modo ovvero Gianni.

La conduttrice scambia i due ospiti e nel presentare uno sbaglia il nome

Il musicista avendo subito subito notato la gaffe, avrebbe corretto la conduttrice la quale giustamente si è scusata con il suo ospite. “Franco, si scusami ho confuso i nomi…”, ha detto Serena Bortone. Niente di grave insomma per la conduttrice che ha semplicemente fatto una piccola svista ed ha scambiato i nomi dei due ospiti. In studio, nella puntata di ieri sono intervenuti diversi Artisti a cominciare da Emanuela Cortesi a finire ad Alberto De Scalzi, Ernesto Assante e Gianni Dall’aglio, oltre che Franco Godi. Nel corso della puntata Serena Bortone ha parlato poi della musica degli anni sessanta e Settanta ed ha intervistato i suoi ospiti e pare che sia rimasta anche piuttosto sconvolta dal racconto di Franco Godi che recentemente ha purtroppo avuto dei problemi al cuore che hanno messo a repentaglio la sua vita.

Il racconto di Franco Godi che lascia senza parole la Bortone

“Avevo una tachicardia a 140 battiti che non mi passava. È durata due giorni e non era normale perché era come se fossi sempre di corsa, fino a quando i medici hanno capito il mio problema: era alla valvola aortica.”Questo è il racconto del noto artista che ha lasciato davvero senza parole la conduttrice ma anche tutti gli altri presenti in studio.