Storie italiane, Alba Parietti botta e risposta con Patrizia Pellegrino, cala il gelo in studio

A Storie italiane, Alba Paretti si è lasciata andare ad uno sfogo piuttosto duro. La conduttrice si è sfogata contro le donne rifatte che le danno della rifatta.

Alba Parietti la nota showgirl, è stata ospite nella giornata di ieri a Storie italiane ovvero il programma condotto da Eleonora Daniele. Ad un certo punto, sembra che la nota showgirl si sia in qualche modo sfogata e se la sia presa con le donne che l’accusano di essere ritoccata. In studio, infatti si è parlato ampiamente di chirurgia plastica e tra le tante ospiti di Eleonora Daniele c’è stata proprio lei Alba Parietti, la conduttrice di Non sono una signora che a breve potremmo vedere su Rai 2 in prima serata. Ma cosa ha riferito Alba?

Storie Italiane, in studio si parla di chirurgia plastica

Eleonora Daniele a Storie italiane nella puntata di ieri giovedì 9 marzo 2023 pare che abbia parlato ampiamente della chirurgia plastica con le ospiti in studio tra cui Alba Parietti, Nadia Rinaldi, Patrizia Pellegrino, Manila Nazzaro, Arianna David e Rosanna Lambertucci. Sicuramente si tratta di un tema piuttosto caldo soprattutto per alcune delle ospiti in studio tra cui proprio Alba Parietti, la quale di certo non si è mai nascosta ed ha confessato di essere ricorsa alla chirurgia in alcune occasioni.

Alba Parietti si lascia andare ad uno sfogo piuttosto duro

Alba Parietti però pare che ad un certo punto si sia sfogata e abbia palesato una lamentela. “L’ipocrisia riguardante la chirurgia estetica è, purtroppo, un dato comune”, ha detto Alba. “Io vengo regolarmente attaccata sui social da donne che mi danno della rifatta, poi vado a guardare i loro profili e scopro che sono cento volte più rifatte di me!”, ha aggiunto ancora la conduttrice che a breve, come già anticipato vedremo in prima serata con un programma tutto suo. Ad ogni modo la conduttrice di Non sono una signora ha battibeccato con le altre ospiti in studio.

Il botta e risposta tra Alba e Patrizia Pellegrino

“Ognuna di noi ha voglia di vedersi più bella, nessuna è la Madre Teresa di Calcutta della purezza”, queste le parole della Parietti parlando con Patrizia Pellegrino. “Sono sistemi diversi, ma sempre di chirurgia plastica si tratta, che sia puntura, lifting o altro”, ha aggiunto ancora la Parietti. A rispondere a quest’ultima è stata Patrizia che ha poi aggiunto “La chirurgia per me è l’uso del bisturi“.