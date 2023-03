Maurizio Costanzo, il suo migliore amico lascia tutti senza parole “Sono molto preoccupato per Maria De Filippi, cosa sta succedendo”

0 SHARES Condividi Tweet

Maurizio Costanzo, parla il suo migliore amico Giorgio Assumma che si dice preoccupato per Maria De Filippi. Ecco le sue parole.

Sono passate ormai due settimane dalla morte di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi è ormai tornata al lavoro da qualche giorno. Nonostante tutto, Maria sta affrontando questi giorni di grande dolore con tanta forza e lo ha dimostrato anche nelle varie puntate di Uomini e Donne e Amici andate in onda in questi giorni. Tuttavia Giorgio Assumma, uno dei migliori amici di Maurizio Costanzo pare che in queste ultime ore abbia in qualche modo svelato un retroscena e lanciato un allarme che riguarderebbe proprio la famosa conduttrice Mediaset.

Morte Maurizio Costanzo, parla il suo migliore amico Giorgio Assumma

Maria De Filippi a circa una settimana dalla morte del marito è tornata al lavoro, perché così è è stata abituata a fare o almeno queste sono state le sue parole. La conduttrice Mediaset sta affrontando questi giorni di grande dolore con tanta forza. Ad ogni modo, di lei in queste ore ne ha parlato Giorgio Assumma uno dei migliori amici di Maurizio Costanzo, il quale ha rilasciato una intervista piuttosto interessante al settimanale Nuovo .

Il retroscena raccontato dall’amico di Costanzo

L’uomo ha rilasciato così delle dichiarazioni piuttosto interessanti interessanti parlando anche di Maria De Filippi che conosce abbastanza bene. Assumma, infatti è stato per oltre 50 anni il migliore amico del giornalista che è venuto a mancare lo scorso 24 febbraio all’età di 84 anni. Giorgio ha raccontato di essere corso dal suo amico nel momento in cui ha scoperto la gravità delle sue condizioni di salute. “Era ancora cosciente. La figlia Camilla gli ha chiesto di recitare l’Ave Maria e lui ne ha sussurrato i primi versi per poi interrompersi e dirle: “Non ce la faccio, continua tu a pregare per me”. Questo il retroscena raccontato da Giorgio. Per chi non lo sapesse Maurizio Costanzo era ateo, al contrario del suo amico che è stato invece da sempre piuttosto credente.

Giorgio Assumma lancia un allarme su Maria De Filippi e poi parla della questione eredità

Il migliore amico del compianto conduttore e giornalista nel corso dell’intervista ha voluto anche lanciare un allarme su Maria De Filippi, la quale si starebbe sforzando ad essere forte quando in realtà sta davvero soffrendo tanto.“Chi mi preoccupa è Maria: dietro l’apparente distacco, nasconde un’emotività profonda, come ho capito quando l’ho vista soffrire per la perdita dei genitori. Può sempre contare sul sostegno del figlio Gabriele e sulla valvola di sfogo del lavoro, ma avrà bisogno di tanto amore da parte di noi amici per colmare, nei limiti del possibile, il vuoto che sente”. Queste le parole di Assumma

Il quale ha anche fatto una precisazione sulla questione eredità, dicendo che Camilla, Saverio e Gabriele sono molto legati e che dunque non ci saranno assolutamente litio o discussioni varie..