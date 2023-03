Viva Rai 2, Fiorello diretto con Milly Carlucci: “Non ti permettere”

0 SHARES Condividi Tweet

Rosario Fiorello nella puntata di Viva Rai 2 andata in onda ieri ha svelato un retroscena sulla sua trasmissione e nello specifico su uno dei protagonisti del corpo di ballo.

La puntata di Viva Rai 2 andata in onda nella mattinata di ieri è stata davvero piuttosto interessante. Così come di solito accade, Fiorello insieme a Fabrizio Bigio e Mauro Casciari hanno tenuto compagnia al pubblico di Rai 2 in una fascia mattutina piuttosto insolita, ovvero dalle ore 7:15 fino alle 8:00. Tanti i momenti piuttosto esilaranti e divertenti nello studio di Viva Rai 2, dove sono approdati alcuni protagonisti di Mare fuori 3. Ad un certo punto però, Fiorello sembra aver lanciato uno scoop. Che ha in qualche modo lasciato piuttosto perplessi.

Viva Rai 2, nella puntata di ieri Fiorello ospita i protagonisti di Mare fuori 3

Nella mattinata di ieri è andata in onda una puntata di Viva Rai 2, la penultima di questa settimana. Fiorello insieme al suo braccio destro Fabrizio Biggio ed a Mauro Casciari hanno tenuto così compagnia al pubblico di Rai 2. Per circa tre quarti d’ora, ospiti della puntata alcuni protagonisti della serie televisiva di grande successo Mare fuori 3. Ad un certo punto però, il conduttore Fiorello si è lasciato andare ad uno scoop che ha lasciato piuttosto perplessi.

Il conduttore si lascia andare ad uno spoiler su uno dei protagonisti della sua trasmissione

Con la sua classica sincerità e ironia, Fiorello ha fatto sapere che una nota conduttrice avrebbe in qualche modo messo gli occhi su uno dei ballerini della sua trasmissione. Stiamo parlando dell‘ex protagonista del programma di Maria De Filippi Amici nonché ex fidanzato di Tommaso Zorzi. Avrete sicuramente capito che stiamo parlando di Tommaso Stanzani. Ovviamente però Fiorello non ha spoilerato proprio tutto visto che non ha voluto assolutamente riferire il nome del programma o almeno ha finto di non volerlo dire per qualche minuto.

Una conduttrice famosa vorrebbe Tommaso Stanzani nel suo programma

Alla fine poi Rosario Fiorello ha detto tutto facendo anche il nome della conduttrice. “Un noto programma Rai vorrebbe il nostro Tommaso Stanzani, non posso dire quale programma… Il cantante mascherato, lo vuole Milly Carlucci!”. Queste le parole di Fiorello, che ha poi risposto alla Carlucci dicendo “Giù le mani da Tommaso Stanzani”. Ovviamente è stata una risposta ironica visto che Fiorello non può che essere felice del fatto che uno dei protagonisti della sua trasmissione abbia avuto talmente tanto successo da essere chiamato da una conduttrice come Milly Carlucci per la sua trasmissione.