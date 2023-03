Alena Seredova, sui social la frecciatina su Buffon “Ti è andata meglio”, la sua risposta è epica

0 SHARES Condividi Tweet

Alena Seredova prossima a compiere 45 anni. La risposta della modella alla frecciatina su Buffon da parte di un suo follower.

Alena Seredova e Gianlugii Buffon sono stati insieme per tantissimi anni e insieme hanno costruito una bellissima famiglia. Poi, come ben sappiamo, ad un certo punto tutto è finito dopo che l’ex portiere della Juventus ha deciso di lasciare la moglie per rifarsi una vita al fianco della famosa conduttrice sportiva, Ilaria D’Amico. A breve la modella compirà 45 anni ed esattamente soffierà le candeline il prossimo 21 marzo e pare che proprio riguardo questo evento, avrebbe fatto una battuta piuttosto ironica. Inaspettatamente sarebbe arrivata una sorta di frecciatina per il suo ex. Ma cerchiamo di capire meglio che cosa è accaduto.

Alena Seredova pronta a soffiare 45 candeline

Alena Seredova il prossimo 21 marzo compirà 45 anni e pare che scherzando con i suoi follower abbia fatto una battuta piuttosto ironica. “Una sposa tardiva”, ha detto Alena, che come già anticipato, ha scherzato con i suoi follower, commentando sia l’arrivo del suo compleanno che anche le prossime nozze con il compagno Alessandro Nasi, dal quale ha avuto la figlia Vivienne che oggi ha tre anni. I due si sposeranno a giugno ed in queste settimane sono impegnati con i preparativi delle nozze.

La modella parla della possibilità di allargare la famiglia, poi fa una battuta sulla sua età

“Avete mai pensato di fare un altro figlio tu e Alessandro?”, avrebbe chiesto un follower. “Ci abbiamo pensato più volte, anche perché mi sarebbe piaciuto tantissimo per la Vivi, anche per Ale. È che dopo questo parto sono stata un po’ stanca, ho ragionato molto e ho deciso che le energie che ho voglio dedicarle a chi c’è già. Nel frattempo penso che ho un po’ perso il treno. Comunque tra venti giorni faccio 45 anni”. Questa la risposta di Alena, che è stata abbastanza esauriente. L’ex modella è infatti mamma di altri due bambini, nati dal matrimonio con Buffon, ovvero David e Louis di 13 e 15 anni.

L’inaspettata frecciatina di un follower per l’ex marito, la replica di Alena

Tra i tantissimi altri commenti, ecco arrivare una frecciatina per il suo ex marito. “Ti è andata meglio”, ha scritto qualcuno che ha voluto intendere il fatto che dopo il divorzio dal primo marito, Alena sia completamente rinata.”Penso che è andata meglio a tutti quanti. Se adesso siamo tutti contenti vuol dire che è meglio così, no?“, ha replicato poi Alena, evitando polemiche e discussioni inutili.