Francesco Totti, la scoperta fa restare il web senza parole, i primi like a Noemi già nel 2021

Secondo quanto emerso da alcuni rumors Francesco Totti sembrerebbe aver lasciato i primi like su Instagram a Noemi Bocchi nell’agosto del 2021, quando ancora era felicemente sposato con Ilary.

Nonostante siano ormai trascorsi diversi mesi da quando Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno ufficializzato la loro storia d’amore ecco che continuano comunque a trovarsi al centro del gossip e dell’attenzione mediatica. Nello specifico nelle ultime ore si sta tanto parlando di alcuni like che l’ex capitano della Roma sembrerebbe aver lasciato sotto alcuni post condivisi dalla Bocchi nell’estate del 2021. Ma vediamo nello specifico di cosa stiamo parlando.

Noemi Bocchi e Francesco Totti ancora protagonisti del gossip

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, arrivata lo scorso luglio 2022, ha fatto parecchio discutere. La loro veniva infatti considerata una delle coppie più salde del mondo dello spettacolo e nessuno si sarebbe aspettato che potessero decidere di separare le loro strade. Questo è però accaduto e ormai da mesi non si parla di altro. Francesco Totti ha ritrovato la felicità al fianco di Noemi Bocchi e proprio lo scorso mese di ottobre hanno deciso di uscire allo scoperto rendendo pubblica la loro storia d’amore. I due hanno raccontato di essersi conosciuti in Sardegna nell’estate del 2021 in occasione di un evento di padel. E mentre la Bocchi era già separata dal marito e padre dei suoi due bambini ecco che invece Totti era ancora sposato con la bella Ilary con la quale si trovava in vacanza in Sardegna. Proprio per tale motivo Noemi e Francesco hanno voluto chiarire che la loro storia è iniziata solo dopo la fine del matrimonio con Ilary. Fino a quel momento a legarli era solamente una bella amicizia.

I like di Totti che fanno nascere i sospetti

Nelle ultime ore però si sta tanto parlando di alcuni like che proprio Francesco Totti sembrerebbe aver lasciato sotto alle fotografie pubblicate da Noemi Bocchi su Instagram. E non fotografie recenti ma legate appunto all’estate in cui hanno detto di essersi conosciuti. Proprio guardando attentamente il profilo Instagram della Bocchi sembrerebbe essere possibile notare dei mi piace lasciati da Totti già ad agosto del 2021, e di preciso il primo like sembrerebbe essere proprio del 14 agosto. Da quel momento in poi una serie di ‘Mi piace’ lasciati dall’ex capitano della Roma che dimostrerebbero quanto la conoscenza di quella che oggi è la sua compagna non sembrerebbe averlo lasciato per nulla indifferente.

La reazione dell’ex Capitano della Roma

Ma, come ha reagito l’ex capitano della Roma ed ex marito della Blasi a questi nuovi gossip? In realtà al momento non sembrerebbe avere ancora replicato. Potrebbe però decidere di farlo nel corso delle prossime ore oppure no. Intanto giorno dopo giorno il profilo della Bocchi cresce sempre di più, ed infatti ad oggi a seguirla sono oltre 56 mila persone.