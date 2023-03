Mattino 5, Francesco Vecchi appare molto mortificato: “Ci dispiace molto”

0 SHARES Condividi Tweet

Francesco Vecchi e Federica Panicucci nel corso della puntata odierna di Mattino 5 hanno parlato delle truffe di cui sempre più anziani sono vittime.

Un argomento molto particolare ma purtroppo attuale è stato discusso nel corso della puntata di Mattino 5 andata in onda oggi, giovedì 9 marzo 2023. Stiamo nello specifico parlando delle truffe di cui sempre più anziani sono vittime.

Il caso delle truffe agli anziani argomento discusso a Mattino 5

Purtroppo ogni giorno sempre di più al telegiornale è possibile ascoltare nuovi casi di anziani vittime di terribili truffe. E proprio questo è stato uno degli argomenti affrontati nel corso della puntata odierna di Mattino 5. Una puntata alla quale la presentatrice Federica Panicucci ha dato il via definendo le truffe agli anziani e agli indifesi come una delle cose più “odiose” che purtroppo nella vita possono accadere. Francesco Vecchi si è invece rivolto al suo pubblico rivelando che questi truffatori cambiano sempre metodo per truffare gli anziani e giorno dopo giorno diventano sempre più dei professionisti. Sempre il conduttore ha poi rivelato che le segnalazioni che arrivano ogni giorno sono sempre di più ma tutte hanno un comune elemento. Quale? Il truffatore punta sempre a fare il possibile per riuscire ad acquistare la fiducia della persona che intende truffare.

Il caso della signora di Livorno truffata a 82 anni

I conduttori di Mattino 5 sono poi entrati nel dettaglio del discorso intervistando un’anziana signora purtroppo vittima di truffa. Stiamo nello specifico parlando della signora Daniela di 82 anni di Livorno al quale proprio Francesco Vecchi si è rivolto affermando “Daniela, buongiorno…Ci dispiace molto per quello che le è successo…”. L’inviato della trasmissione presente al fianco dell’anziana donna è intervenuto chiedendo alla signora se stesse bene, domanda alla quale la donna ha risposto di si. Successivamente sempre l’inviato di Mattino 5 ha raccontato al pubblico in studio ma anche a quello a casa la grande delusione e il dolore provato dalla donna quando si è resa conto che il suo portagoie dove custodiva i suoi gioielli era stato completamente svuotato.

L’appello del conduttore al suo pubblico

Quanto accaduto alla signora Daniela ha davvero spiazzato Francesco Vecchi che si è espresso rivelando che i truffatori appaiono spesso come delle persone garbate. Sottolineando inoltre che proprio tali truffe si basano “sulla conquista della fiducia…“. Il conduttore in ultimo si è rivolto direttamente al suo pubblico rivolgendo loro un particolare appello. Vecchi ha chiesto nello specifico di prestare sempre molta attenzione.