E’ sempre mezzogiorno, Lorenzo Biagiarelli umiliato: “Quanto sei pesante”

0 SHARES Condividi Tweet

Lo chef Lorenzo Biagiarelli nel corso delle ultime ore è finito al centro di numerose critiche a causa di alcune parole dette durante le diverse puntate di E’ sempre mezzogiorno.

Lorenzo Biagiarelli è molto conosciuto dal pubblico non solo per essere il fidanzato della celebre e discussa giornalista Selvaggia Lucarelli ma anche per essere uno dei volti protagonisti di E’ sempre mezzogiorno. Stiamo parlando del programma di Rai 1 condotto da Antonella Clerici a causa del quale il noto chef nelle ultime ore è stato travolto dalle critiche. Ma vediamo nello specifico per quale motivo.

Lorenzo Biagiarelli volto noto di E’ sempre mezzogiorno

Sono moltissimi i telespettatori che ogni giorno seguono con costanza e passione il programma condotto da Antonella Clerici ed intitolato E’ sempre mezzogiorno. Uno dei volti protagonisti della trasmissione è il noto Social Chef e Food Blogger Lorenzo Biagiarelli, famoso anche per essere il fidanzato della discussa giurata di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli. Lo chef all’interno del programma sopracitato è solito esprimere sempre con molta sincerità il suo pensiero. E la conduttrice oltre a consultarlo in occasione delle varie preparazioni realizzate durante la puntata è solita coinvolgerlo anche durante la fascia dedicata ai giochi con il pubblico da casa. Ed ecco che proprio durante questo momento sono comparsi nelle scorse ore su Twitter una serie di post contro lo chef.

Lorenzo Biagiarelli al centro della polemica

Lorenzo Biagiarelli è stato uno dei protagonisti della scorsa edizione di Ballando con le stelle. Programma al quale ha scelto di partecipare non solo per mettersi in gioco ma anche per farsi conoscere un po’ di più dal pubblico. Ma, è riuscito a raggiungere tale obiettivo? In realtà la risposta sembrerebbe essere no. Infatti nonostante la sua intenzione non tutti sono riusciti a cambiare opinione su di lui. E proprio per tale motivo si trova spesso coinvolto da critiche e polemiche. Lo chef, anche grazie ai viaggi insieme alla compagna, è solito esprimersi sulla cucina orientale ed etnica. Ma non sempre i suoi interventi vengono apprezzati dal pubblico, anzi al contrario in diverse occasioni è stato accusato di essere arrogante e di avere la convinzione di sapere troppe cose.

I tweet contro il fidanzato della Lucarelli

Nelle scorse ore però sono stati in molti a postare dei tweet contro lo chef per un motivo ben specifico. In diverse occasioni ha rivelato di apprezzare in cucina l’utilizzo della panna e del burro. Prodotti solitamente banditi soprattutto da coloro che cercano di promuovere la sana alimentazione. Ma, cosa non è piaciuto al pubblico che si è scagliato contro di lui su Twitter? La risposta è questo suo ripetere molto frequentemente tale concetto. Un utente ad esempio ha commentato scrivendo “Sei pesante come la tua alimentazione. Abbiamo capito che ti piace la panna, i grassi ecc. Non c’è bisogno tutti i dannati giorni di ribadire il concetto e sminuire anche il minimo accenno di alimentazione sana”. Parole queste piuttosto dure alle quali il diretto interessato non sembrerebbe avere ancora replicato.