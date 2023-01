Lorenzo Biagiarelli bomba su Ballando: “Da un certo momento hanno cambiato atteggiamento nei miei confronti per un motivo ben preciso”

0 SHARES Condividi Tweet

Lorenzo Biagiarelli contro il programma di Rai 1 Ballando con le stelle. Le parole sulla maestra di ballo Anastasia Kuzmina.

Lorenzo Biagiarelli, il compagno di Selvaggia Lucarelli e chef presenza fissa del programma di Antonella Clerici E’ sempre mezzogiorno, in questi giorni è tornato a parlare della sua partecipazione al programma Ballando con le stelle. Ebbene, il compagno di Selvaggia non di certo un buon ricordo di questa esperienza nel programma di Milly Carlucci e li ha palesato in diverse occasioni. Adesso, nel corso di questa intervista rilasciata a TvBlog, lo chef ha fatto un bilancio di quella che è stata la sua partecipazione al programma di Rai 1. Ma cosa ha riferito?

Lorenzo Biagiarelli parla della sua esperienza a Ballando con le stelle

Lorenzo Biagiarelli, noto chef e compagno di Selvaggia Lucarelli, abbiamo avuto di conoscerlo meglio nei mesi scorsi quando ha partecipato a Ballando con le stelle. La sua esperienza all’interno del programma non è stata delle migliori e proprio di questo, Lorenzo ha voluto parlarne nel corso dell’intervista rilasciata a TvBlog in questi giorni. Lorenzo ha sottolineato che la proposta sarebbe arrivata alla fidanzata e non a lui direttamente. “Doveva essere d’accordo lei, poi purtroppo lo sono stato anche io“, ha aggiunto Biaigiarelli parlando di Ballando con le stelle e facendo ben intendere che per lui non è di certo un buon ricordo.

Critiche al programma di Rai 1

Lorenzo si è detto parecchio ingenuo ad aver pensato che potesse essere un programma di ballo. “Da telespettatori non avevo notato quale fosse il bilanciamento talent-reality”. Biagiarelli si è anche convinto poi che “si volesse molto più il lato reality rispetto al lato del talent”. Nel corso dell’intervista, poi, Lorenzo ha continuato a criticare il programma di Rai 1.“Si è voluti passare dalla gag alla Sandra-Raimondo, a cui sia io sia Selvaggia eravamo ben disposti, a un dato di realtà da trovare e lì io non ti posso seguire perché non mi interessa. Quando ho spento quel tipo di dinamica, forse a quel punto servivo poco al programma”. Il giornalista avrebbe chiesto che in qualche modo la ballerina che lo ha affiancato in questo percorso, Anastasia Kuzmina, abbia avuto delle colpe in tutto questo.

Lorenzo apre le porte a Tale e quale

Biagiarelli avrebbe risposto dicendo che si è trattato di un concorso di colpe e di una congettura di eventi.“Sono un po’ scottato dopo l’esperienza di Ballando. Tale e Quale lo farei esclusivamente per ego, mentre Ballando lo fai per il motivo opposto, per l’assenza di vergogna, accettando potenzialmente di metterti in ridicolo”. Queste le parole di Lorenzo.