Gf vip, cacciato Edoardo Donnamaria, sui social scoppia la polemica

0 SHARES Condividi Tweet

Edoardo Donnamaria è stato squalificato dai giochi, mentre Tavassi solo ammonito. Sui social scoppia la polemica, pesanti critiche al programma.

La puntata di ieri del Grande fratello vip è stata a dir poco carica di tensione. E’ accaduto praticamente di tutto con tanto di squalifiche e di ammonizioni. E’ stato proprio il fatto che Edoardo Donnamaria, uno dei protagonisti di questa edizione del reality, sia stato squalificato che ha mandato tutto il pubblico letteralmente fuori di testa. Sui social tante le proteste piuttosto feroci e pesanti contro la produzione e contro Alfonso Signorini. Ecco cosa è accaduto e cosa sta ancora succedendo in queste ore.

Grande fratello vip, puntata carica di tensione per tutti i vipponi della casa

Alfonso Signorini nelle scorse puntate era stato piuttosto chiaro ed aveva annunciato dei provvedimenti piuttosto seri, nel caso in cui i gieffini avessero continuato ad avere certi atteggiamenti. Così, Edoardo Tavassi che si è reso protagonista di un gesto di stizza durante una partita a biliardo con Luna Onestini, è stato soltanto ammonito.

Edoardo Tavassi ammonito, Donnamaria squalificato

“Ora è arrivato un provvedimento del Grande Fratello”, ha detto Alfonso a Tavassi, dopo averlo chiamato in confessionale. “No, non me fate fuori per una stecca da biliardo”, avrebbe risposto il vippone. “Tu sei ammonito“, avrebbe replicato il conduttore. Diverso il provvedimento per Edoardo Donnamaria che invece è stato praticamente squalificato. Donnamaria in diverse occasioni in questi mesi è stato protagonista di atteggiamenti, gesti e parole piuttosto duri nei confronti della sua compagna Antonella Fiordelisi. Adesso il Grande fratello ha detto basta. “Mercoledì, mentre preparavi un panino hai superato di nuovo il limite con Antonella”, ha detto Signorini che poi ha aggiunto “Sei squalificato”.

Sui social monta la polemica

Lacrime per Edoardo, per Antonella ma in generale per tutti i vipponi. Sui social però, è letteralmente scoppiato il caos. Molti utenti e telespettatori hanno protestato contro questa squalifica e non sono stati d’accorso sul fatto che Edoardo sia stato squalificato mentre Tavassi solo ammonito. Anche il gesto di Tavassi è apparso, agli occhi dei telespettatori piuttosto duro, eppure per lui è arrivato un altro tipo di provvedimento.