Milly Carlucci botta e risposta con Fiorello: “Cominciamo con il chiarire come stanno le cose”

Milly Carlucci, dopo quanto detto da Fiorello a Viva Rai 2 nella giornata di ieri ha replicato ed ha fatto anche una proposta.

Nel corso della puntata di ieri di Viva Rai 2, Fiorello sembra aver fatto un’ammissione che ha lasciato tutti senza parole. Ebbene, sembra proprio che Fiorello abbia sostenuto che una famosa conduttrice ha avanzato la proposta di volere al suo fianco uno dei ballerini del suo programma. Se in un primo momento non aveva fatto alcun nome, dopo ha svelato l’arcano. Si tratta di Milly Carlucci, la conduttrice che avrebbe messo gli occhi su Tommaso Stanzani, per il suo programma Il cantante mascherato. Ovviamente il tutto in modo ironico e sarcastico. A distanza di meno di 24 ore ecco essere arrivata la replica di Milly Carlucci, con tanto di chiarimento.

Viva Rai 2, Fiorello lancia uno scoop su Tommaso Stanzani e Milly Carlucci

Dopo lo scoop lanciato da Rosario Fiorello su Milly Carlucci e la sua volontà di portare nel suo programma Il cantante mascherato Tommaso Stanzani, ecco che è arrivata la replica della conduttrice. Quest’ultima ha voluto chiarire la situazione ed in un secondo momento ha anche avanzato una proposta. Ecco le parole della conduttrice.

La conduttrice de Il cantante mascherato replica a Fiorello

“Carissimi tutti della famiglia di Viva Rai2 e carissimo Fiore allora cominciamo col dire smettiamola di indossare la coppola perché è un copyright del nostro Ciuchino solo Ciuchino ha il diritto di indossarla. Secondo, due dei vostri ballerini amatissimi in realtà era nostri ballerini sin dalla prima edizione del Cantante mascherato”. Queste le parole della conduttrice di Ballando con le stelle e Il cantante mascherato che ha replicato al conduttore di Viva Rai 2. La conduttrice avrebbe svelato che in realtà due ballerini dello show del mattino di Rai 2 si trovavano nel corpo di ballo de Il cantante mascherato e così ha avanzato una proposta al conduttore.

Interviene anche l’autore De Andreis

“Allora io dico facciamo famiglia tutti e due insieme, uniamo le nostre famiglie in un matrimonio indissolubile vi va? Anche perché sennò…”. In questa situazione, è intervenuto anche l’autore De Andreis che scherzando, con l’accento siciliano ha “minacciato” il conduttore dicendo “Anche eprchè sennò te la devi vedere con la nostra di famiglia“. Intanto, sembra essere tutto pronto per l’inizio del programma, che inizierà proprio sabato 18 marzo, ovviamente come sempre in prima serata su Rai 1.