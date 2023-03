La vita in diretta, Alberto Matano senza freni su Anna Safronick: “Impazzisco per il suo sguardo”, e lei gli risponde subito

0 SHARES Condividi Tweet

A La vita in diretta, Alberto Matano ha fatto una rivelazione davvero inaspettata in riferimento alla sua ospite.

Il noto conduttore Alberto Matano, nella giornata di ieri ha condotto una nuova puntata de La vita in diretta e pare che abbia fatto una confessione inaspettata. Non è di certo una novità il fatto che il conduttore si lasci andare a delle rivelazioni e confessioni inedite, visto che di tanto in tanto, durante la sua trasmissione Matano decide di confidarsi con il suo pubblico. Questo è quanto accaduto nella giornata di ieri, nella puntata di giovedì 9 marzo 2023. Ma cosa ha riferito?

La vita in diretta, Alberto Matano fa una confessione in diretta tv

A La vita in diretta, nel corso della puntata di ieri andata in onda giovedì 9 marzo 2023, il conduttore ha ospitato diversi personaggi noti del mondo dello spettacolo, una tra tutte Anna Safroncik. Pare che Alberto sia stato davvero molto felice di ospitare l’attrice. “Quello che sto per dire non c’entra niente con l’argomento di cui parliamo nel talk, ma voglio dirvelo perchè, come sapete, vi dico sempre tutto a ruota libera.Io sono stregato dallo sguardo di Anna Safroncik, non riesco a fissarla negli occhi perchè ha uno sguardo davvero pazzesco”. Questo quanto aggiunto da Alberto Matano mentre la regia ha inquadrato l’attrice particolarmente sorridente e felice ed anche parecchio emozionata ha detto “Dopo questo complimento come faccio a parlare?”.

Anna Safroncik in imbarazzo per le parole del conduttore

Ad ogni modo, poi, Alberto ha chiesto ad Anna di esprimere un parere sulle donne del mondo dello spettacolo che scelgono di avere una storia con un uomo più giovane. “Ieri abbiamo parlato degli uomini che decidono di diventare papà in tarda età, come ha fatto lo stilista Roberto Cavalli, che ha appena avuto un figlio a 82 anni. Oggi parliamo invece delle donne che hanno storie con uomini più giovani di loro”. Queste le parole del conduttore facendo riferimento ad una notizia piuttosto clamorosa che è stata commentata nella puntata di mercoledì, quella della paternità di Cavalli che è arrivata all’età di 82 anni.

Le parole di Anna che risponde ad Alberto Matano

“La cosa è molto semplice. Oggi la società permette tutto. Una volta il modello di riferimento era di più la famiglia e un uomo veniva scelto perchè dava sicurezza, anche economica, dava stabilità fondamentalmente, oggi invece si ragiona, secondo me, molto di più con il cuore, seguendo l’istinto”. Questa la risposta data dall’attrice che ha così risposto al conduttore de La vita in diretta. “Tante di loro le conosco e ragionano con il cuore. Sono donne forti, indipendenti e non hanno bisogno di nessuno”, ha detto Anna ancora nello studio de La vita diretta.