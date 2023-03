Loretta Goggi lascia tutti senza parole: “Ecco chi sono i colleghi che non ospiterò mai nella mia trasmissione Benedetta primavera”

0 SHARES Condividi Tweet

Loretta Goggi è pronta a debuttare in prima serata su Rai 1 con il programma Benedetta Primavera. La conduttrice fa importanti rivelazioni e da anticipazioni.

Loretta Goggi è pronta a debuttare questa sera con il suo programma Benedetta Primavera, che andrà in onda su Rai 1 in prima serata. In attesa di iniziare questa grande avventura, l’attrice, imitatrice e conduttrice ha voluto rilasciare un’intervista molto interessante a Gente, facendo anche un’ammissione che ha lasciato un pò tutti senza parole e che riguarderebbe il Festival di Sanremo. Ma cosa ha dichiarato?

Loretta Goggi debutta su Rai 1 con il programma Benedetta primavera

Loretta Goggi questa sera, venerdì 10 marzo 2023 è pronta a debuttare con il suo programma Benedetta primavera, che andrà in onda su Rai 1 in prima serata. In occasione del grande ritorno con un programma tutto suo, Loretta sembra aver voluto dare delle anticipazioni e raccontarci quelle che sono le sue sensazioni. Di questo ne ha parlato nel corso di un’intervista che ha rilasciato a Gente, dove ha anche ammesso di avere un sogno, ovvero condurre il Festival di Sanremo da sola e non fare la valletta o co-conduttrice di qualche altro.

La conduttrice fa importanti anticipazioni su Benedetta Primavera

“Anche no, grazie. A fare la co-co non ci sto, non mi interessa. Sanremo è una grande responsabilità e mi piacerebbe prendermela tutta. Ci tornerei solo come direttore artistico, il Festival assomiglia alle scelte e ai pensieri di chi lo crea“. Queste le dichiarazioni della conduttrice. Ad ogni modo, nel corso dell’intervista la Goggi ha dato qualche anticipazione su ciò che vedremo questa sera e anche nel corso delle altre puntate, in cui sarà affiancata da Luca e Paolo e poi interverranno anche tanti altri ospiti.

Loretta ha in serbo una sorpresa

“Il programma sarà una specie di SuperQuark dello spettacolo. I giovani talenti con quelli vecchi. Non siamo il Festival di Sanremo, niente gente in promozione, che parla del libro o della fiction. Solo artisti che fanno una performance e che vogliono divertirsi”. Queste la parole di Loretta Goggi che ha così dato delle anticipazioni molto importanti sul suo programma. Sul finire dell’intervista poi Loretta Goggi ha aggiunto dell’altro, anticipando anche di voler fare una sorpresa. “Sarà una trasmissione celebrativa dello spettacolo. Certo io sono protagonista ma si parlerà di costumi, di vecchie glorie, canterò canzoni di altri ed ho in mente una sorpresa.”