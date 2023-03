Benedetta primavera, Heather Parisi ospite mette in imbarazzo Loretta Goggi: “Cosa rovina questo programma”

0 SHARES Condividi Tweet

Heather Parisi ospite a Benedetta primavera legge una lettera di Lorella Cuccarini, ma è finta. Riaccesa vecchia faida tra le due.

Nella serata di ieri,venerdì 10 marzo 2023 ha debuttato su Rai 1 il programma di Loretta Goggi, intitolato Benedetta Primavera. Il programma è stato un grande successo e tra gli ospiti più attesi è arrivata proprio lei, Heather Parisi la famosa ballerina che ha avuto già modo in passato di lavorare con la Goggi nel celebre programma intitolato Fantastico. Heather Parisi ad un certo punto, ha letto una lettera di Lorella Cuccarini, ma pare che questa fosse finta. Vediamo di capire che cosa è accaduto.

Benedetta Primavera, Heather Parisi ospite di Loretta Goggi

Nella serata di ieri venerdì 10 marzo 2023 è andata in onda la prima puntata di Benedetta primavera ovvero il programma di Loretta Goggi. Quest’ultima ha avuto modo di ospitare diversi personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione italiana. Tra questi Heather Parisi, la famosa ballerina con cui Loretta ha condiviso tanti anni fa il format Fantastico, che sappiamo essere stato uno dei varietà più importanti della televisione italiana.

La ballerina riaccende la vecchia faida con Lorella Cuccarini

Ad un certo punto però, Heather Parisi avrebbe in qualche modo riacceso quella rivalità con Lorella Cuccarini di cui tanto si parla da sempre. La conduttrice e la ballerina hanno ricordato Gianni Brezza ovvero il marito della Goggi e hanno letto alcune lettere scritte da alcune fan. Pare che ci fossero diverse lettere per Heather Parisi e soltanto due per la conduttrice. Ecco che in quel momento è arrivata una frecciatina di Heather Parisi nei confronti di Lorella Cuccarini. Tutto è avvenuto nel momento in cui da una ampolla ha tirato fuori una lettera finta, piuttosto provocatoria.

Heather legge una lettera “finta” di Lorella Cuccarini

“La vostra trasmissione è strepitosa, peccato che nel programma ci siano anche quelle due, quando appaiono loro il programma si ammoscia e la notte non vola. Firmato Lorella C. da Roma”.Questo è il contenuto della lettera finta che portava la firma di Lorella Cuccarini. Un momento piuttosto esilarante e divertente ma che in qualche modo ha riacceso questa vecchia falda tra le due showgirl e ballerine. Ad ogni modo, questa gag tra Loretta e la sua ospite è stata piuttosto apprezzata dai telespettatori italiani.