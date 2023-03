Maria De Filippi, nessuno si aspettava quelle parole dai suoi collaboratori

0 SHARES Condividi Tweet

Futuro in tv piuttosto incerto per Maria De FIlippi. La conduttrice potrebbe non voler continuare a lavorare in tv dopo la morte del marito.

Maria De Filippi dopo la morte di Costanzo ha deciso di lasciare la tv? La moglie del noto conduttore e giornalista, scomparso lo scorso 24 febbraio, a distanza di una settimana dal tragico evento ha deciso di tornare al lavoro, partendo con le registrazioni di Amici e di Uomini e Donne. In queste ore però, sembra che si stia diffondendo un’indiscrezione che ha dell’incredibile e che riguarda proprio Maria. Il suo futuro lavorativo e professionale potrebbe essere a rischio. Ma come stanno davvero le cose?

Maria De Filippi potrebbe lasciare il suo lavoro dopo la morte di Costanzo?

Maria De Filippi ha deciso di lasciare il lavoro dopo la morte del marito? La conduttrice, a solo una settimana dalla morte di Maurizio ha deciso di tornare al lavoro. Sicuramente è stata una decisione abbastanza difficile, visto che la vedova di Costanzo sta soffrendo tanto per la scomparsa del marito, con il quale è stata insieme per circa 30 anni. Nonostante Maria abbia trovato la forza di tornare al lavoro, secondo alcun collaboratori della conduttrice, il suo futuro potrebbe essere piuttosto incerto, almeno al momento.

I collaboratori della conduttrice temono per il futuro professionale di Maria

A parlare, dunque, sono stati alcuni collaboratori di Maria, i quali hanno rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù tv, sostenendo che Maria era decisa a non fare più ritorno in tv e che avrebbe cambiato idea, dopo aver riflettuto e pensato al suo pubblico che le è stato davvero tanto vicino.“È molto dura senza Maurizio. Però è mio dovere tornare, perché Maurizio avrebbe voluto così. Anche se, ripeto, per me non è per niente facile. Starei volentieri lontana dalla televisione”. Queste alcune confidenze che Maria avrebbe fatto ad alcuni suoi amici e colleghi. “Maria è molto, molto provata. Ha paura di crollare”, avrebbero aggiunto alcuni suoi stretti collaboratori.

Le parole dei collaboratori, Maria non voleva tornare al lavoro

Anche il migliore amico di Maurizio Costanzo, Giorgio Assumma proprio nei giorni scorsi aveva detto di essere molto preoccupato per le condizioni di Maria.“Prima di oggi lei non aveva mai fatto tv senza di lui. Ogni volta che finiva una puntata lei gli telefonava o correva a casa per raccontargli quella o quell’altra cosa che era successa. Tra loro c’era un continuo scambio di pareri. Hanno passato più di trent’anni insieme. È una vita: una vita che Maria ora si appresta ad affrontare da sola”. Questo ancora quanto fatto sapere da alcuni colleghi di Maria.