Oggi è un altro giorno, Francesco Arca diretto: “A Sanremo non mi sono divertito, ecco perchè”

Francesco Arca ospite nello studio di Oggi è un altro giorno racconta la sua esperienza al Festival di Sanremo e fa una confessione inaspettata.

Nella giornata di ieri è andata in onda come sempre una puntata di Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone. Diversi gli ospiti presenti in studio, uno tra tutti l’ex tronista e oggi famoso attore italiano, Francesco Arca. Quest’ultimo, nel salotto della Bortone sembra aver parlato di tanti argomenti, raccontando anche la sua esperienza al Festival di Sanremo, quando è approdato sul palco dell’Ariston per sponsorizzare la fiction che è andata in onda su Rai 1. Ma cosa ha riferito nel dettaglio?

Oggi è un altro giorno, Francesco Arca ospite nello studio di Serena Bortone

Francesco Arca, ex tronista e noto attore italiano è stato ospite nella puntata di ieri di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone. L’attore inevitabilmente ha dato anche qualche anticipazione sull’ultima puntata della fiction di cui è protagonista, Resta con me, che andrà in onda proprio domenica 12 marzo su Rai 1. Francesco ha anche raccontato la sua esperienza al Festival di Sanremo dove è approdato un mese fa, per promuovere la fiction dove è protagonista insieme a Laura Adriani ed al piccolo Mario di Leva.

Palco dell’Ariston, Francesco ricorda questa esperienza “non bella”

Proprio sul palco dell’Ariston, Arca è arrivato con il giovanissimo attore, dando luogo ad un siparietto molto simpatico con Amadeus parlando di calcio. A sorpresa, Francesco ha confessato che quella per lui non è stata proprio una grande esperienza. “A Sanremo non mi sono divertito. Ero atterrito, sudavo ovunque. Prima di scendere la scalinata ero completamente bloccato, non sapevo che fare”. Queste le parole dell’attore, che pare fosse molto spaventato dalle scale e da quel palco.

Francesco parla anche della sua vita privata

Sicuramente, aver preso parte ad un evento di tale rilevanza, per Francesco è stata una grande opportunità, anche perchè gli ha permesso di poter promuovere il suo lavoro e farsi notare dal grande pubblico. Arca ha anche parlato della sua vita privata ed ha confessato di aver vissuto dei momenti di grande fragilità che ha superato grazie all’aiuto di un mental coach. “Non c’è nulla di cui vergognarsi, non è sinonimo di debolezza, ma anzi di grande forza di volontà”.