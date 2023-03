Heater Parisi e la figlia Jacqueline in pessimi rapporti, la ragazza festeggia 23 anni, cosa succede sui social

0 SHARES Condividi Tweet

La secondogenita di Heater Parisi, ovvero Jacqueline Luna Di Giacomo, ha scritto un lungo post di riflessione su Instagram ma non ha mai menzionato la madre con la quale i rapporti sembrerebbero essere ancora tesi.

Ha compiuto 23 anni proprio ieri, venerdì 10 marzo 2023, Jacqueline Luna Di Giacomo ovvero la secondogenita della celebre ballerina Heater Parisi. E proprio nel giorno del suo compleanno ha postato una fotografia di quando era bambina sotto alla quale ha scritto un lungo post senza però mai menzionare la madre. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

La secondogenita di Heather Parisi ha compiuto 23 anni

Un lungo post di riflessione è stato quello condiviso su Instagram da Jacqueline Luna Di Giacomo. Come affermato in precedenza questo è il nome della secondogenita di Heather Parisi che proprio ai social nel giorno del suo compleanno ha affidato i suoi pensieri lasciandosi andare ad una lunga riflessione. Nello specifico la ragazza ha iniziato il suo lungo post affermando di sentirsi molto piccola rispetto al futuro anche se ha la sensazione di aver già vissuto molte vite. Ha poi raccontato di aver chiamato il padre alcuni giorni fa per chiedergli “papo ho bisogno di uno dei tuoi discorsi motivazionali”. Una richiesta alla quale il padre ha risposto ricordandole che nella vita non deve niente a nessuno ma solamente a se stessa. La secondogenita di Heather Parisi nel lungo post condiviso su Instagram si è rivolta ai suoi fan affermando che molto spesso si sente incapace e vuota, come se rispetto al mondo che la circonda andasse un po’ a rilento. Poi però ad un certo punto, ha continuato nel suo racconto, riesce a capire che in realtà non è lei ad andare a rilento ma al contrario è il mondo che va troppo veloce.

La lunga riflessione della giovane su Instagram

Sempre Jacqueline ha poi proseguito il post ringraziando i suoi fan e coloro che la seguono quotidianamente con tanto affetto anche se la conoscono semplicemente da uno schermo. Ma ha voluto dire grazie anche a coloro che ha definito “antipatici” in quanto le ricordano quello che non vorrà mai essere nel corso della vita. “Oggi lo dedico a tutte quelle persone che si sentono ferme, e ai miei fellow pesci anime sensibili… Che vita di pianti e risate noi eh. Grazie per l’amore, mi arriva tutto tutto“, queste le parole con cui poi ha concluso il suo post. Insomma, la giovane ha quindi voluto dire grazie a tantissime persone compreso il padre ma non ha mai menzionato in tutto il discorso la madre Heather Parisi.

I rapporti tra Heather Parisi e la figlia Jacqueline

Come molti già sapranno i rapporti tra la ballerina Heather Parisi e la figlia Jacqueline non sono mai stati ottimi. In passato infatti si sono rese protagoniste di scontri a distanza. E niente sembra essere cambiato nel tempo.