Bella Ma’, Pierluigi Diaco non ammette repliche: “Ecco cosa sono io”

Pierluigi Diaco intervistato da Tv Sorrisi & Canzoni ha colto l’occasione per esprimere il suo pensiero sulla questione legata alla parolaccia detta durante una puntata da una signora appartenente al cast fisso.

Una lunga intervista a Tv Sorrisi & Canzoni è stata quella recentemente rilasciata da Pierluigi Diaco. La sua trasmissione intitolata Bella Ma‘ è stata rinnovata per un’altra stagione e proprio nel corso dell’intervista in questione il conduttore ha colto l’occasione per parlare di un fatto accaduto di recente. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Bella Ma’ rinnovata per un’altra stagione

Sono moltissimi i telespettatori che nel corso dei mesi hanno seguito con molta costanza il programma intitolato Bella Ma’ condotto da Pierluigi Diaco. Ed ecco che proprio grazie al successo ottenuto il programma è stato confermato ancora per un’altra stagione. Di recente il conduttore sopracitato ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi & Canzoni e proprio nel corso di tale intervista ha commentato quanto accaduto alcune settimane fa quando una signora appartenente al cast fisso del programma ha pronunciato una parolaccia.

Il commento di Pierluigi Diaco sul caso della parolaccia detta da una signora del cast

Nello specifico il conduttore di Bella Ma’ ha cominciato il suo discorso affermando “Ammetto di essere un conservatore, un moralista. Ma consentire al cast di un programma quotidiano di usare un linguaggio non consono significa legittimare tutti a farlo”. Pierluigi Diaco ha poi continuato sottolineando che la televisione pubblica deve avere come obiettivo proprio quello di “alzare il livello del vocabolario” e ha poi aggiunto che si può sempre dire tutto ma l’importante è farlo con eleganza. Il conduttore in ultimo ha concluso il suo intervento sulla questione affermando che ad oggi l’educazione è la più alta forma di trasgressione.

Le novità della nuova stagione di Bella Ma’

La nuova stagione di Bella Ma’ porterà con se delle novità oppure no? La risposta è si. E di preciso una di queste novità riguarderà l’ingresso in trasmissione di Annalisa Minetti. A quest’ultima verrà affidata il mercoledì una rubrica di sport. Come sarà quindi strutturata la trasmissione? Il lunedì sarà possibile vedere Antonella Elia e Adriana Volpe occupate nel segmento Tutti in Pista. Il martedì invece Maria Giovanni Elmi e Rosanna Vaudetti si occuperanno del segmento La Posta del Cuore. Il mercoledì come affermato in precedenza ci sarà la Minetti mentre invece il giovedì Manuela Villa e Marco Carta si occuperanno di Canta Con Me e Don Walter Insero si occuperà della rubrica Dove si trova Dio. Infine il venerdì sarà la volta di Rita Forte alla quale verrà assegnato il segmento Tutti cantano il venerdì.