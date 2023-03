Oggi è un altro giorno, Serena Bortone gela Eva Grimaldi “Ti devi stare calma”

0 SHARES Condividi Tweet

Eva Grimaldi ospite nello studio di Oggi è un altro giorno da Serena Bortone. La conduttrice costretta a fermare il suo entusiasmo.

Oggi è un altro giorno è una delle trasmissioni più amate e più seguite degli ultimi anni, dal pubblico di Rai 1. Non è di certo una novità il fatto che Serena Bortone sia riuscita a catturare l’attenzione e l’interesse del pubblico italiano che di certo non si perde nemmeno una puntata di questo programma che va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14.00. Nel corso della puntata di ieri, venerdì 10 marzo 2023, la conduttrice ha ospitato Eva Grimandi, la nota attrice, oltre che altri personaggi noti del mondo dello spettacolo. Ad un certo punto la conduttrice è stata costretta ad intervenire e bloccare la sua ospite, ma per quale motivo?

Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ospita Eva Grimaldi

Serena Bortone, nella giornata di ieri venerdì 10 marzo 2023 ha ospitato nel suo studio a Oggi è un altro giorno Eva Grimaldi. In collegamento, il grande compositore Dario Farina, che per chi non lo sapesse, ha firmato davvero tanti brani di grande successo, come Se mi innamoro, Felicità e Sarà perchè ti amo. Durante l’intervista, pare che in studio in tanti si siano entusiasmati dai racconti dello stesso Dario Farina.

L’attrice manifesta una certa euforia, la conduttrice costretta a fermarla

Anche la stessa Eva Grimaldi, ha manifestato un certo entusiasmo e la conduttrice, ovviamente con ironia e simpatia, è intervenuta per calmare la sua ospite.“Eva ti stai a scaldà oggi. Stai calma, stai seduta“, ha detto la conduttrice parlando con la sua ospite. Subito dopo, l’attrice ha raccontato un aneddoto degli anni ’80, di quando lei ed i suoi fratelli aiutano il papà, lavorando come benzinai e spesso quando lavava le macchine dei clienti, era solita mettere a tutto volume proprio queste canzoni di cui si è parlato in studio.

La domanda poco carina di Serena a Dario Farina che risponde per le rime

Ad un certo punto, poi, la Bortone sembra aver fatto una domanda poco carina a Dario Farina che sembra abbia risposto a tono.“Il primo assegno di Sarà perché ti amo di quanto era? Quanto ti è arrivato di diritti d’autore, quanto hai guadagnato?”, ha chiesto la conduttrice. Il compositore però, in imbarazzo avrebbe replicato dicendo“Perché si interessa? L’importante è quanto è arrivato un pezzo, non quanto ha fatto guadagnare al suo autore.”