Oggi è un altro giorno, l’ospite: “Devo chiedere scusa ad Adriano Celentano”, la Bortone resta senza parole

Nel corso della puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda oggi 7 marzo una delle ospiti in studio ha colto l’occasione per chiedere scusa ad Adriano Celentano dopo più di 50 anni.

Nello studio di Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone, non mancano mai i colpi di scena. Nel corso della puntata andata in onda oggi 7 marzo è stata ospite Paola Quattrini che proprio durante l’intervista ha colto l’occasione per chiedere scusa ad Adriano Celentano dopo moltissimi anni. Ma esattamente, per quale motivo? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Paola Quattrini ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Anche oggi, martedì 7 marzo 2023, è andata in onda una nuova puntata di Oggi è un altro giorno. Puntata molto particolare nel corso della quale è stata ospite l’attrice e doppiatrice Paola Quattrini in compagnia della figlia Selvaggia e della nipote Domitilla. Le tre donne si sono raccontate nel corso dell’intervista in modo davvero simpatico e proprio la Quattrini ha ripercorso l’intera sua carriera. Ad un certo punto però ha spiazzato tutti. Per quale motivo? Semplice, l’attrice nel ripercorrere la sua carriera ha colto l’occasione per chiedere scusa ad un grande artista italiano ovvero Adriano Celentano. Ma esattamente, per quale motivo? A svelarlo è stata proprio la diretta interessata.

Le scuse di Paola Quattrini ad Adriano Celentano

“Colgo l’occasione per chiedergli scusa. Ero sgarbata… In questi anni non gli ho mai chiesto scusa, non l’ho più incontrato. Lo faccio ora”. Sono state queste nello specifico le parole espresse da Paola Quattrini che insieme ad Adriano Celentano ha lavorato in coppia nel 1969. E’ stata proprio durante questa occasione che l’attrice non sembrerebbe essersi comportata bene con il cantante e proprio a Serena Bortone ha voluto spiegare il motivo di questo suo comportamento. La Quattrini ha di preciso rivelato che alcune persone parlando di Celentano l’avevano spaventata. Le avevano detto di stare attenta con lui perché considerato un “personaggio particolare”. Proprio a causa di tali parole l’attrice è stata pervasa da uno stato di nervosismo che l’ha portata ad essere con l’artista aggressiva e non simpatica.

Le donne super ospiti della puntata di oggi

La puntata di Oggi è un altro giorno andata in onda oggi pomeriggio è stata davvero molto particolare. Il motivo? Il programma condotto da Serena Bortone ha avuto ospiti molte donne. E di preciso oltre alle tre donne citate poc’anzi ovvero Paola Quattrini, la figlia Selvaggia e la nipote Domitilla è stata ospite della trasmissione anche la nota attrice Eleonora Brown. Il tutto alla vigilia della festa delle donne che verrà celebrata proprio domani, mercoledì 8 marzo.