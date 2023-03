Gf Vip, Sonia Bruganelli: “Chiedo scusa, ecco perchè”

0 SHARES Condividi Tweet

Sonia Bruganelli in puntata, lo scorso 6 marzo si è scusata per i toni utilizzati la scorsa settimana. Ecco le parole della opinionista.

Ieri sera è stata trasmessa una nuova puntata del Grande fratello vip e sembra che questa sia iniziata proprio nel peggiore dei modi. Ancora una volta il conduttore è dovuto intervenire per riprendere i vipponi per il loro comportamento tenuto in settimana ma soprattutto nel corso delle ultime puntate. Nonostante i vari provvedimenti arrivati in queste settimane, i concorrenti hanno continuato a tenere il loro solito comportamento irrispettoso e aggressivo, tanto che lo stesso Piersilvio Berlusconi è stato costretto ad intervenire. Anche Sonia Bruganelli è stata “costretta” a tornare sui suoi passi e fare le sue scuse in diretta tv.

Grande fratello vip, puntata particolare per i vipponi

Una puntata davvero carica di tensione, quella di ieri lunedì 6 marzo 2023, del Grande fratello vip. I concorrenti sono stati costretti a scusarsi ancora una volta per l’atteggiamento tenuto in queste settimana, per i toni utilizzati e per le parolacce che sono state davvero tante. “Qualsiasi infrazione a questo genere di discorso non sarà più accettata. Ci sarà l’espulsione immediata. Saremo rigorosissimi”. Queste le parole del conduttore, che nel corso della puntata di ieri ha ribadito il fatto che anche i vertici Mediaset non hanno più intenzione di tollerare questo loro atteggiamento.

Sonia Bruganelli si scusa con i vipponi per i toni utilizzati la scorsa puntata

Come abbiamo già anticipato, anche Sonia Bruganelli si è scusata, visto i toni utilizzati anche la scorsa settimana, nei confronti di alcuni gieffini. Per questo motivo, l’opinionista del Grande fratello vip si è rivolta ai concorrenti nella serata di ieri e si è scusata con tutti, ma nello specifico con Micol Incorvaia e con Giaele De Donà. “Sono d’accordo con te, anche per quanto mi riguarda. Anche la mia vena, specialmente con le due ragazze. Purtroppo mi è partito un embolo e mi sono fatta condizionare. Per cui mi dispiace sia per Micol, che è rimasta molto male, e sia per Giaele”. Queste le parole di Sonia.

Anche Daniele Dal Moro si scusa

Subito dopo è intervenuto anche Daniele Dal Moro che anche lui ha voluto scusarsi.”Chiedo scusa per i miei atteggiamenti aggressivi, toni e modi sbagliati. Esasperati perché molti di noi siamo qua dentro. Chiedo scusa a nome di tutti”.