Marta Flavi su Maurizio Costanzo: “Dopo il divorzio mi chiese di incontrarci”, il web la massacra

Marta Flavi fa una rivelazione scioccante su Maurizio Costanzo. La conduttrice parla di un incontro segreto avvenuto dieci anni fa.

Marta Flavi, la conduttrice ed ex moglie di Maurizio Costanzo a distanza di qualche giorno dalla morte di quest’ultimo è tornata a parlare e sembra aver raccontato qualcosa di inedito e di sconvolgente. Ebbene, la conduttrice ha parlato di un incontro segreto con il compianto conduttore, avvenuto all’incirca dieci anni fa. Ma cosa ha riferito nel dettaglio la Flavi?

Marta Flavi, la conduttrice rilascia delle dichiarazioni shock su Maurizio Costanzo

Marta Flavi, la conduttrice conosciuta anche per essere stata la moglie di Maurizio Costanzo, in questi giorni ha rilasciato un’intervista parlando del compianto e marito. Sembra che a poco più di una settimana dalla morte dello storico giornalista, la conduttrice ha rilasciato delle dichiarazioni davvero interessanti. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, la conduttrice ha parlato di un incontro inedito con l’ex marito. I due si sono sposati nel 1989, poi si sono separati circa un anno dopo, per via dell’incontro tra Costanzo e Maria De Filippi.

Incontro segreto con Maurizio circa dieci anni fa

Stando a quanto riferito dalla conduttrice, circa dieci anni fa ci sarebbe stato un incontro segreto tra lei e Costanzo, avvenuto a Roma. “L’ho amato in modo profondo e, dopo il divorzio e le polemiche, dieci anni fa ci siamo ritrovati. Una verità mai emersa per una dote che nessuno potrà mai negarmi e cioè la discrezione”. Queste le parole di Marta, la quale racconta di essere stata contattata da un agente famoso, che le avrebbe riferito che Maurizio avrebbe voluto rivederla. L’incontro sarebbe avvenuto al teatro Parioli. Per l’occasione lei si mise una parrucca nera.

L’indiscrezione e i dettagli dell’incontro, Marta finisce al centro della polemica

“Quando mi vide si mise a ridere e mi chiamò “Madame”. Sembra che Maurizio volesse solo farle sapere di non aver nessun risentimento nei suoi confronti. “Lui e io ci sentivamo ancora per telefono, con tanto piacere reciproco. Maria De Filippi è stata il suo grande amore e la donna più giusta per lui, mi immedesimo nel suo dolore”: Queste le parole di Marta, la quale è stata molto criticata per il fatto di aver rilasciato queste dichiarazioni in un momento di grande dolore per la vedova di Maurizio.