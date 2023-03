La vita in diretta, Alberto Matano commenta la frase di un ospite “Non so di cosa parli”, interviene Simona Izzo

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano a La vita in diretta protagonista di una simpatica gag durante l’intervista a Lunetta Savino.

Nella giornata di ieri, lunedì 6 marzo 2023 è andata in onda una nuova puntata de La vita in diretta, che è stata come sempre molto interessante. Il programma ormai è quasi tutto al femminile, visto che la maggior parte degli ospiti sono donne. Nella puntata di ieri è approdata nello studio di Matano Lunetta Savino, la quale ha parlato di tanti argomenti, tra cui lo spettacolo teatrale intitolato La madre, che andrà in scena a Roma dal 14 al 26 marzo e del quale è stata protagonista. Parlando proprio con la sua ospite, sembra che Matano si sia reso protagonista di un siparietto piuttosto simpatico.

La vita in diretta, siparietto simpatico in puntata nella giornata di ieri lunedì 6 marzo

Nel corso della puntata di ieri de La vita in diretta, andata in onda lunedì 6 marzo 2023, Alberto Matano ha ospitato in studio Lunetta Savino. L‘attrice ha parlato dello spettacolo che la vede protagonista e che andrà in scena dal 14 al 26 marzo. Lo spettacolo in questione si intitola “La Madre”. Matano, nell’intervistare l’attrice si sarebbe reso protagonista di una gag molto simpatica.

Gag simpatica in studio tra Matano e le sue ospiti

L’attrice, parlando con Matano del personaggio che interpreta proprio in teatro avrebbe detto “Le madri spesso sono pressanti verso il figlio maschio”. Il conduttore a quel punto avrebbe risposto dicendo “Ecco, guarda, io devo dire che non so proprio di cosa stiamo parlando”. La reazione di Matano ha fatto scoppiare tutti a ridere. Tra gli ospiti in studio presente anche Simona Izzo, la quale ha detto “I figli maschi vanno coccolati”. Matano non ha potuto che essere d’accorso con lei, dicendo “Ecco, brava”.

Matano e il grande successo del suo programma

Una gag davvero molto simpatica. Subito dopo Matano è tornato a parlare dello spettacolo di Lunetta e poi quest’ultima ha parlato della sua carriera in generale e dello spettacolo in teatro. Insomma, una speciale puntata de La vita in diretta che come sempre è stata seguita da migliaia di telespettatori che come sempre rimangono incollati davanti alla tv.