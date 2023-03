La vita in diretta, Matano rivolge una domanda a Lunetta Savino che non risponde, momenti di grande imbarazzo in studio

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata de La vita in diretta andata in onda ieri il conduttore Alberto Matano ha rivolto una particolare domanda all’attrice Lunetta Savino che però ha preferito non rispondere.

Tanti gli ospiti che puntata dopo puntata si susseguono all’interno dello studio de La Vita in Diretta. Ed ecco che proprio nel corso della puntata andata in onda ieri non è passata inosservata la presenza della celebre attrice Lunetta Savino alla quale il conduttore Alberto Matano ha rivolto una particolare domanda senza però ricevere risposta. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

L’attrice Lunetta Savino ospite de La Vita in Diretta

Anche ieri, lunedì 6 marzo 2023, La Vita in Diretta è andata in onda su Rai 1 con una nuova bellissima puntata. Tanti gli ospiti che hanno fatto ingresso all’interno dello studio, tra questi anche Lunetta Savino che ha colto l’occasione per parlare di un nuovo progetto lavorativo, ma non solo. All’attrice è stato infatti mostrato un servizio contenente le immagini più belle della sua carriera. E quindi le immagini legate alla sua partecipazione a fiction di grande successo e tanto amate e seguite dai telespettatori. Tra queste Un medico in famiglia all’interno della quale per molti anni ha interpretato il personaggi di Cettina. Ma non solo, Lunetta Savino è stata anche una delle protagoniste di Lolita Lobosco ovvero la fiction di successo con Luisa Ranieri.

La domanda di Matano per Lunetta Savino

Ad un certo punto proprio il conduttore de La Vita in Diretta, ovvero Alberto Matano, si è rivolto alla sua ospite ponendole una particolare domanda. Matano le ha infatti confessato che ciò che più lo colpisce è proprio il fatto che la Savino riesce sempre a dare credibilità ad ogni personaggio interpretato. Una dote questa, per Matano, molto rara. Il conduttore ha quindi chiesto alla sua ospite “Chi ti segue si immedesima e crede in quel personaggio, ma come si fa?”. Domanda questa alla quale Lunetta Savino ha preferito non rispondere affermando semplicemente “Eh, questi sono segreti“. L’attrice ha poi proseguito la sua intervista affermando che quello dell’attore è un lavoro che non può essere spiegato con facilità.

Le belle parole di Simona Izzo per l’attrice

Ad un certo punto è intervenuta Simona Izzo, anche lei presente in studio, che si è rivolta a Lunetta Savino utilizzando bellissime parole. “La tua versatilità è incredibile”, queste di preciso le parole espresse dalla Izzo che ha quindi voluto precisare come l’attrice riesce a passare con molta facilità da un personaggio all’altro. Parole alle quali la collega ha risposto precisando che proprio questo è il motivo per il quale ama svolgere questo mestiere. In ultimo l’attrice ha rivelato che nonostante molto spesso la tendenza di un attore sia quella di rimanere legato sempre ad uno stesso ruolo lei ha avuto la fortuna di poter appunto avere la possibilità di interpretare ruoli diversi.