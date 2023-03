Mattino 5, Alessandro Cecchi Paone botta e risposta al veleno con l’inviato, la Panicucci costretta ad intervenire

0 SHARES Condividi Tweet

Nel corso della puntata di Mattino 5 andata in onda questa mattina i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un acceso battibecco tra Alessandro Cecchi Paone e l’inviato Paolo Capresi.

Momenti di tensione hanno caratterizzato la puntata di Mattino 5 andata in onda proprio oggi, lunedì 6 marzo 2023. Nello specifico i telespettatori hanno avuto modo di assistere ad un botta e risposta piuttosto acceso tra uno degli ospiti in studio ovvero Alessandro Cecchi Paone e uno degli inviati della trasmissione. Ma, per quale motivo i due si sono lanciati frecciatine a distanza? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Momenti di tensione a Mattino 5 tra l’inviato e l’ospite in studio

Mattino 5 va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Canale 5. E puntata dopo puntata si occupa di affrontare argomenti di vario tipo. Proprio nel corso dell’appuntamento trasmesso nella mattina di oggi la conduttrice ha dato spazio ad un particolare argomento di cui si sta tanto parlando negli ultimi giorni ovvero quello legato al fenomeno della Madonna a Trevignano. Secondo alcune indiscrezioni la Madonna sembrerebbe piangere ma anche parlare per bocca di Gisella Cardia, una veggente. Ovviamente se da una parte sono in molti a credere che questo possa essere possibile ecco che allo stesso tempo molti altri credono che non lo sia. Tra questi il celebre giornalista Alessandro Cecchi Paone che senza alcun problema ha espresso il suo pensiero parlando di una vera e propria truffa.

Il commento di Alessandro Cecchi Paone e la reazione dell’inviato

Secondo Alessandro Cecchi Paone in questa faccenda c’è chi ci guadagna . Parole alle quali proprio l’inviato della trasmissione, presente sul posto in cui si trova la Madonna, ha risposto con particolare fermezza non avendo timore di esprimere anche lui il suo pensiero. L’inviato ha infatti voluto precisare che ad ottenere dei guadagni in questa circostanza sono sempre le stesse perone ovvero gli hotel del paese in quanto sono pieni di fedeli. E rivolgendosi a Cecchi Paone ha poi aggiunto “Voler cercare il pelo nell’uovo anche in questo fenomeno mi sembra eccessivo e fuori luogo…”. Ovviamente dopo aver ascoltato tali parole l’opinionista non è rimasto in silenzio. Anzi al contrario ha risposto provocando l’altra persona affermando “Ma è l’inviato o è uno che deve discutere con me come opinionista?”

La risposta della Panicucci alle parole del suo ospite

Ad un certo punto sulla questione è intervenuta proprio la conduttrice Federica Panicucci. Quest’ultima si è rivolta a Cecchi Paone precisando che ognuno è libero di esprimere il proprio pensiero. Anche l’inviato ha risposto al giornalista sottolineando che lui è l’inviato del programma ma ha anche un suo pensiero. E si è poi rivolto a Cecchi Paone affermando che lui non ha sicuramente l’esclusiva per quelle che sono appunto le opinioni.