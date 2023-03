Pechino Express 2023, tensione durante la conferenza stampa, Giorgia Soleri diretta dice la sua

0 SHARES Condividi Tweet

Durante la conferenza stampa di presentazione di Pechino Express 2023 Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, ha voluto chiarire il suo pensiero su una questione.

Manca ormai sempre meno al prossimo 9 marzo, giorno in cui avrà inizio la nuova edizione di Pechino Express. Ed ecco che proprio nel corso della mattina di oggi, lunedì 6 marzo, si è svolta la conferenza stampa di presentazione nel corso della quale non sono mancati i momenti di tensione. Tra i protagonisti di tali momenti anche la fidanzata di Damiano David dei Maneskin ovvero Giorgia Soleri.

Tensione alla conferenza stampa di presentazione di Pechino Express 2023

Sono davvero molti coloro che attendono con ansia l’inizio dell’edizione 2023 di Pechino Express, celebre reality show in onda su Sky. Ed ecco che proprio nel corso della mattina di oggi ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione dello show condotto da Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca. Nel corso di tale presentazione ai progagonisti è stata offerta la possibilità di rivelare delle curiosità legate appunto al viaggio. Ma ecco che quello che doveva essere un momento di festa si è trasformato in un momento di grande tensione. A discutere sono state nello specifico due coppie ovvero quella formata dalle Attiviste, composta da Federippi e Giorgia Soleri, e quella formata dagli Avvocati composta invece da Alessandra Demichelis e Lara Picardi. Ma, qual è stato il motivo dello scontro? La risposta è da attribuire alla scelta della seconda squadra di gareggiare dando appunto alla squadra un nome non al femminile ma al maschile.

Lo scontro tra le due squadre

Secondo le Attiviste il nome del gruppo di cui fanno parte le colleghe dovrebbe essere non al maschile ma al femminile. Pensiero questo non condiviso appunto dal gruppo degli Avvocati che hanno voluto precisare di essere assolutamente liberi di farsi chiamare come vogliono, e quindi anche utilizzando un nome al maschile. Una delle due componenti della squadra sotto accusa ha commentato affermando “Io ho vissuto in un ambiente in cui ho sempre sognato di fare l’avvocato e non mi è mai passato in mente di parlare di Avvocata”. E ha poi proseguito sottolineando di non capire come nel 2023 si possa ancora discutere di questo precisando inoltre di non aver mai sentito pronunciare le espressioni Avvocata o la Giudice all’interno di un tribunale.

La dura replica di Giorgia Soleri

Alle parole del gruppo degli Avvocati ha risposto proprio Giorgia Soleri che anche in questo caso ha dimostrato di avere un carattere molto forte. La fidanzata di Damiano dei Maneskin ancora una volta ha sottolineato di non essere d’accordo con le parole espresse dalla componente della squadra avversaria. E ha poi voluto precisare che il linguaggio è importante perché crea una realtà, per cui dare un nome alle cose è anche questo importante. “Avvocate esiste e non capisco perché cambiare la desinenza di genere” ha poi affermato la Soleri che ha concluso precisando di accettare la determinazione “delle Avvocate“.