Alfonso D’Apice scopre che l’ex Federica frequenta Stefano durante Uomini e Donne

Alfonso D’Apice, ex concorrente di Temptation Island, scopre in televisione che la sua ex, Federica Petagna, ha iniziato una frequentazione con Stefano Tediosi.

Il confronto a Uomini e Donne dopo Temptation Island

Nella puntata di Uomini e Donne del 23 ottobre, Alfonso D’Apice ha incontrato per la prima volta, dopo circa un mese dalla conclusione di Temptation Island, la sua ex fidanzata, Federica Petagna. Durante l’esperienza nel reality, la coppia aveva deciso di separarsi, e Federica, una volta uscita, ha iniziato a frequentare Stefano Tediosi, un single conosciuto nel programma. Tuttavia, questa notizia è giunta come una sorpresa per Alfonso, il quale si è mostrato sorpreso e amareggiato durante il confronto televisivo.

Nel corso dell’episodio, Alfonso ha raccontato: “Quando siamo usciti dal programma e lei mi ha chiesto una pausa, le ho domandato se avesse in testa un’altra persona e mi ha detto di no, che voleva solo stare da sola”. La scoperta della nuova relazione di Federica ha colto di sorpresa Alfonso, che ha espresso il suo dolore e la sua delusione nello studio, mentre parlava con la conduttrice Maria De Filippi.

Le reazioni di Alfonso e le spiegazioni di Federica

Durante l’incontro, Federica Petagna ha condiviso la sua versione dei fatti, spiegando i motivi che l’hanno spinta a chiudere definitivamente la relazione con Alfonso. Pur precisando di non aver lasciato Alfonso per Stefano, ha sottolineato di aver capito, durante l’esperienza a Temptation Island, che la loro relazione era ormai giunta al termine.

“Non ti ho lasciato per Stefano“, ha detto Federica, “ma ho compreso che non sentivo più la tua mancanza. Evidentemente, questa cosa ce l’avevo già dentro e non avevo il coraggio di ascoltarmi”. Federica ha aggiunto che la sua decisione di troncare la relazione non è stata influenzata dal nuovo legame con Stefano, ma dalla consapevolezza di non sentirsi più legata ad Alfonso come un tempo. “La verità è che io dipendevo molto da Alfonso”, ha ammesso, rivelando di aver scoperto una nuova consapevolezza di sé stessa dopo la separazione.

Alfonso ha espresso la sua tristezza durante il confronto, confessando di essersi commosso alla vista di Federica. “Non la vedevo da tanto. Mi commuove vederla. Sono uno stupido”, ha affermato tra le lacrime. Ha inoltre confermato che aveva già avuto dei sospetti durante il programma, ma aveva preferito ignorarli nella speranza di salvare la relazione.