Uomini e Donne, Maria De Filippi gela Gianni Sperti “Non ho capito ciò che hai detto”

Maria De Filippi torna in onda con Uomini e Donne. Nella puntata di ieri blocca e gela Gianni Sperti, ma per quale motivo?

Maria De Filippi ad una settimana esatta dalla morte di Maurizio Costanzo, è tornata al lavoro. In realtà la conduttrice era già tornata lo scorso venerdì, quando è stata registrata una nuova puntata di Amici. Nella giornata di ieri, invece, Maria è tornata a Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Maria De Filippi torna dopo la morte del marito Maurizio Costanzo

Ad ogni modo, la puntata trasmessa dopo una settimana di stop, nella giornata di ieri era stata ovviamente registrata prima della morte di Maurizio Costanzo. Si è ripreso così da dove si era rimasti oltre una settimana fa, ovvero dal confronto tra Federico Nicotera e le sue corteggiatrici, Alice e Carola, visto che a breve dovrà fare la sua scelta. Ad un certo punto è intervenuto Gianni Sperti, che ha fatto un discorso piuttosto confuso tanto che la stessa Maria lo ha interrotto.

Gianni Sperti interviene in puntata con un discorso molto confuso

“Non ho capito, posso dirlo? Non ho capito davvero”. Queste le parole di Maria che ha lasciato senza parole lo stesso Gianni Sperti. In genere Maria riesce a comprendere tutto e questa sua abilità è stata riconosciuta da sempre da tutti. Dunque, se neppure la conduttrice è riuscita a comprendere il discorso di Gianni, vuol dire che il suo discorso era apparso davvero molto confuso. Effettivamente, l‘opinionista di Uomini e Donne ha fatto un discorso che non è stato recepito nemmeno dai telespettatori che sui social hanno sostanzialmente ripetuto le parole di Maria. Gianni avrebbe dichiarato di non capire perchè Carola dica di voler andare via dal programma, quando anche Alice è convinta del fatto che Federico sia attratto da lei e che quindi sarà molto probabilmente la sua scelta.

Maria interviene e gela il suo opinionista

“Penso che una donna sappia cosa prova con un uomo“, ha detto Gianni, il quale già in altre occasioni ha fatto ben intendere di “tifare” per Alice. Maria, ad ogni modo, dopo non aver capito il significato dell’intervento di Gianni ha chiesto a quest’ultimo di poter spiegare nuovamente il suo pensiero. Gianni ha così tentato di ripetere il suo pensiero e questa volta lo ha fatto in modo più chiaro. Ad ogni modo, Federico poi ha ballato con Carola e Alice è apparsa davvero triste tanto che proprio Gianni è andata da lei per abbracciarla. La giovane corteggiatrice ha finito la puntata in lacrime.