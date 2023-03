Gf vip, ex concorrente al veleno su ciò che accade nella casa e che non si sa: “Chiedete a Signorini”

0 SHARES Condividi Tweet

Una clamorosa indiscrezione e rivelazione è arrivata in queste ore sulla attuale edizione del Grande fratello vip. Ex concorrente sostiene che in casa ci sia un telefono.

Non si placano le polemiche sul Grande fratello vip, il reality che sembra sia al centro delle critiche in un modo o nell’altro. Sono stati presi diversi provvedimenti in questa edizione da parte della produzione, per atteggiamenti piuttosto violenti e linguaggio non proprio consono ad un programma di prima serata. Mediaset si è trovata costretta ad intervenire, prendendo anche dei provvedimento in seguito all’ultima puntata, dopo aver visto dei gesti piuttosto discutibili di Edoardo Donnamaria nei confronti di Antonella Fiordelisi. Adesso invece, un’altra polemica sembra essere scoppiata. Si tratta di una rivelazione che ha davvero dell’incredibile e che riguarderebbe la presunta presenza di cellulari all’interno della casa più spiata d’Italia.

Grande fratello vip, non si placano le polemiche su questa edizione del reality

Ancora polemiche sorte in queste ore sul Grande fratello vip. L’edizione di quest’anno effettivamente sembra essere davvero ricca di polemiche che non si arrestano. Proprio in queste ore sarebbe stata fatta una rivelazione davvero scioccante. Sembra che qualcuno abbia sostenuto che all’interno della casa qualcuno abbia il telefono cellulare. Sappiamo bene che il regolamento del reality prevede il divieto assoluto di poter avere contatti con l’esterno, durante la loro permanenza all’interno della casa.

Dana Saber, ex concorrente del reality fa una rivelazione shock

Ad ogni modo, n ex concorrente del reality, Dana Saber, che già in passato aveva lanciato delle pesanti accuse agli autori, avrebbe lanciato un altro scoop. Stando a quanto riferito dall’ex concorrente di origini marocchine, ad alcuni vip sarebbe concesso utilizzare il telefono. “Chi ha il cellulare? Non lo sapete? Chi ha la suite soprattutto… Ci sono persone che hanno la suite” , avrebbe detto la donna nel corso di una diretta sui social. “Ragazzi, non lo so… A sto punto chiedete ad Alfonso di mandarvi il numero di qualcuno, magari potete chiamare i vostri preferiti da casa”. Queste le parole di Dana Saber. Secondo le sue parole, quindi, concorrenti come Patrizia Rossetti, Wilma Goich e Antonino Spinalbese avrebbero utilizzato il cellulare durante la permanenza in casa.

Telefono in casa? Ecco l’insinuazione

Sempre secondo le parole di Dana, adesso ad avere questo privilegio sarebbe Milena Miconi. Va detto che già da mesi era emerso il sospetto che all’interno della casa ci fosse un telefonino. La stessa attrice Nicole Murgia aveva fatto intendere la presenza di un telefono dove i gieffini avrebbero potuto leggere dei commenti sui social. Anche Luca Onestini pare che fosse stato in qualche modo sorpreso con un cellulare, anche se le immagini non sono mai state trasmesse.