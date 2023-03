Belen e De Martino, lui pubblica una foto e il web esplode di like

0 SHARES Condividi Tweet

Belen e Stefano De Martino sono in crisi? L’ex ballerino pubblica uno scatto e toglie ogni dubbio ai fan della coppia.

Da qualche settimana si parla di una possibile crisi tra Belen e Stefano De Martino, i due ex tornati insieme per l’ennesima volta ormai da oltre un anno. I due sono apparsi davvero molto innamorati in questi mesi, eppure ultimamente qualcuno ha diffuso delle notizie secondo le quali il conduttore e la showgirl potrebbero essere in crisi. Il ballerino e il conduttore però, adesso ha voluto fare chiarezza sulla relazione con Belen.

Belen e Stefano De Martino in crisi?

Belen e Stefano De Marino potrebbero essere in crisi o almeno questo è quello che si è ipotizzato in queste settimane. Ma come stanno davvero le cose? Ufficialmente nessuno dei due ha rilasciato delle dichiarazioni parlando di crisi e per questo motivo risulta davvero impensabile che possa esserci qualche problema tra di loro. E’ certo che nei giorni scorsi, molti indizi hanno portato i fan ad allarmarsi e pensare che potesse esserci aria di crisi tra i due.

Indizi che non convincono i fan preoccupati di una crisi

Ovviamente si tratta di indizi recuperabili sui social e non diretti. Uno di questi è rappresentato dal fatto che nei giorni scorsi i due non si sono mostrati insieme. Belen non è più apparsa nel profilo di Stefano e viceversa. Nessuno dei due ha lasciato dei like all’altro e questo comportamento è stato considerato piuttosto strano. Altro dettaglio che ha fatto preoccupare i fan è stata la presenza di Stefano da solo alla camera ardente di Maurizio Costanzo. Tutto questo ha portato a pensare che i due non stessero più insieme.

Stefano pubblica una foto di Belen e toglie ogni dubbio

Ebbene, a distanza di qualche giorno i due hanno voluto scacciare via ogni dubbio. E’ stato pubblicato uno scatto davvero piuttosto significativo, pubblicato proprio da Stefano in una Instagram Stories. E’ una foto di Belen, dove quest’ultima appare in tutto il suo splendore, molto sexy e tanto sensuale. In questa foto, Belen è appoggiata alla finestra e guarda il lago di Como. Stefano ha scacciato così ogni ombra sul loro rapporto, ed ha condiviso questo momento con i suoi follower. I due stanno trascorrendo qualche ora di relax in una villa.