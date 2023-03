La vita in diretta, Alberto Matano come presenta la sua ospite

0 SHARES Condividi Tweet

Alberto Matano fa un importante annuncio parlando della sua ospite “Storia incredibile”. In studio Maria Teresa Reale, vincitrice di The voice senior.

Nel corso della puntata di ieri de La vita in diretta, Alberto Matano ha avuto modo di ospitare e di intervistare Maria Teresa Reale. Per chi non lo sapesse, si tratta della vincitrice della terza edizione del programma The voice senior, condotto da Antonella Clerici che si è concluso lo scorso venerdì. Ma cosa ha riferito la donna?

Alberto Matano, il conduttore de La vita in diretta ospita la vincitrice The voice senior

Alberto Matano, nel corso della puntata de La vita in diretta andata in onda ieri lunedì 6 marzo, ha avuto modo di ospitare Maria Teresa Reale. Quest’ultima è la vincitrice del programma The voice senior, l’edizione condotta da Antonella Clerici e conclusasi lo scorso venerdì. Il conduttore ha parlato della vita della donna, definendola “Una storia incredibile”.

Matano intervista Grazia Di Michele

“Credo sia stata una grandissima emozione. Peraltro, come ha fatto notare Antonella, dopo tre anni finalmente ha vinto una donna. Che cosa hai provato? Te l’aspettavi di vincere?”. Questo quanto chiesto da Matano alla sua ospite che effettivamente è apparsa ancora piuttosto emozionata e frastornata dalla vittoria. “E’ stata un’esperienza fantastica e devo ringraziare Grazia Di Michele perchè ha insistito affinché partecipassi”. Queste le parole di Maria Teresa la quale ha anche raccontato qualche aneddoto della sua vita.

La storia di Maria Teresa, le sue parole dopo la vittoria

La donna ha raccontato di aver cantato fino al 2015, anno in cui poi è morto Gabriele che era il suo partner artistico. “Per 34 anni ho cantato con lui girando mezzo mondo, facendo pianobar e tanto altro. Quando è morto ho preferito smettere di cantare e dedicarmi all’insegnamento”. Queste ancora le parole della vincitrice. Matano, piuttosto emozionato ha poi aggiunto “La tua storia i telespettatori la conoscono già, ma merita di essere vista e rivista più volte”. Matano si sarebbe ancora sbilanciato dicendo che a suo modo di vedere, la storia di Maria Teresa meriterebbe di essere raccontata in una fiction. Maria Teresa ancora una volta, parlando della sua partecipazione al programma avrebbe voluto ringraziare ancora Grazia Di Michele, sua grande amica.