Stefano Bettarini al veleno su Signorini: “C’è una differenza”

Stefano Bettarini ancora una volta duro e critico nei confronti di Alfonso Signorini e del programma Grande fratello vip. Ecco cosa ha pubblicato su Instagram.

Si torna a parlare del Grande fratello vip e di quanto accaduto in queste settimane. Sembra che l’operato di Alfonso Signorini sia stato messo sotto accusa recentemente, così come il comportamento dei gieffini. Sui social sono stati in tanti a scagliarsi contro i vipponi e contro lo stesso Alfonso. Adesso a scagliarsi contro Alfonso è stato un ex gieffino, ovvero Stefano Bettarini che già in passato era stato parecchio duro nei confronti del conduttore.

Stefano Bettarini ancora critico nei confronti del Grande fratello vip

Stefano Bettarini nelle scorse ore è stato piuttosto duro nei confronti del conduttore Alfonso Signorini e del suo operato al Grande fratello vip. L’ex calciatore sembra sia tornato ancora una volta a fare polemica sui social con un’immagine che è apparsa parecchio chiara e significativa. L’ex calciatore si è mostrato parecchio contrario all’atteggiamento tenuto da Alfonso Signorini in queste ultime puntate del Grande fratello vip.

Ennesimo rimprovero di Alfonso Signorini ai vipponi

Proprio la puntata di ieri, lunedì 6 marzo è iniziata con l’ennesimo rimprovero di Alfonso nei confronti dei concorrenti. Il conduttore ha anche invitato i concorrenti a scusarsi con il pubblico di Canale 5 per i modi, i gesti e le parole utilizzate nel corso delle varie puntate e giornalmente in casa. Sonia Bruganelli dal canto suo si sarebbe scusata con alcuni concorrenti per le frasi utilizzate nel corso della puntata scorsa.

Stefano e la Instagram stories alquanto significativa

Stefano Bettarini ha così condiviso una storia su Instagram piuttosto singolare. Ha pubblicato così un’immagine che vede protagonista un uomo che si piega in avanti e poi la scritta “CHI”. Nella didascalia di questa foto si legge “C’è differenza tra un inchino e un piegarsi a 90”. La legge del taglione”. Queste le parole dell’ex calciatore, piuttosto dure. Ma questa non è una novità, visto che anche in passato Bettarini si era espresso in modo piuttosto duro e critico nei confronti del programma di Canale 5 di Signorini nel dettaglio.