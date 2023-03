Fedez torna sui social e racconta tutta la verità sulla sua assenza

0 SHARES Condividi Tweet

Fedez a distanza di un mese dalla sua scomparsa dai social è tornato su Instagram raccontando che cosa gli è accaduto.

Dopo tanto silenzio finalmente Fedez ha deciso di tornare sui social network e spiegare il motivo della sua assenza di cui tanto si è parlato subito dopo il Festival di Sanremo. Su di lui ma soprattutto sul suo matrimonio con Chiara Ferragni ne sono state dette di tutti i colori. Si è parlato anche di separazione e di divorzio, che sarebbe stato voluto proprio dalla Ferragni dopo la fine della kermesse canora più importante d’Italia, alla quale hanno preso parte entrambi seppur in ruoli diversi. Ma cosa ha riferito Fedez?

Fedez dopo un mese di silenzio ha rotto il silenzio sui social

Il famoso rapper Fedez dopo circa un mese di silenzio è tornato sui social network e nello specifico su Instagram, per raccontare finalmente il motivo della sua assenza. Il marito di Chiara Ferragni ha raccontato di essere stato piuttosto male e di aver addirittura perso 5 kg in 4 giorni e di aver avuto grosse difficoltà anche a camminare. Fedez è stato come sempre molto schietto e sincero con i suoi follower ed ha voluto raccontare nei minimi dettagli che cosa è accaduto nella sua vita in quest’ultimo mese. “I due mesi di m***da”, così li ha definiti lo stesso Fedez. “Devo partire da quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas. E’ stato un evento molto traumatico e solo oggi ho realizzato quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale in tutto questo tempo e quanto mi sia affidato solo ai farmaci, che ho cambiato nel corso dei mesi fino a trovarne uno che non era proprio indicato a me”. Questo quanto raccontato dallo stesso Fedez.

Ecco cosa è accaduto al rapper, motivi di salute seri e gravi

Stando a quanto riferito dallo stesso Fedez, i sintomi e malessere provato in queste settimane sarebbero stati provocati da uno psicofarmaco ovvero un antidepressivo molto forte che lo ha portato a stare tanto male. Dopo aver capito che questo farmaco altro non faceva che farlo stare male, Fedez lo ha staccato di colpo, cosa che effettivamente con i psicofarmaci non va fatto. Questo gli ha causato l’effetto rebound, che Fedez ha spiegato nei minimi dettagli. “Mi ha provocato una cosa che si chiama ‘Effetto Rebound’, è una cosa che non auguro a nessuno. Vi spiego cos’è: oltre a darmi un annebbiamento a livello cognitivo, mi ha provocato forti spasmi alle gambe che mi hanno impedito per diversi giorni di camminare, sensazioni di vertigini molto forti, mal di testa incredibili, nausee forti, ho perso praticamente cinque chili in quattro giorni”.

I ringraziamenti di Fedez alla moglie Chiara Ferragni

Purtroppo per motivi di salute quindi, Fedez è stato lontano dal suo lavoro e non ha potuto prendere parte alla presentazione di LOL, né presenziare al processo per la strage di Corinaldo. Fedez ha voluto quindi anche lanciare un messaggio e commuovendosi ha ringraziato la moglie Chiara per esserle stata vicino In questo mese piuttosto difficile.“Voglio focalizzarmi sulla mia salute mentale e sulla mia famiglia. Su mia moglie ne sono state dette di ogni e lei invece è l’unica persona che mi è stata a fianco in questo periodo e mi dispiace che abbia dovuto subire una tempesta di m***a mediatica totalmente immeritata”.