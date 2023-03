Belve, Al Bano velenoso con i colleghi: “Ecco cosa stanno facendo”

0 SHARES Condividi Tweet

Il celebre artista italiano Al Bano ospite di Francesca Fagnani a Belve ha colto l’occasione per parlare della sua vita sia privata sia professionale.

Andrà in onda questa sera una nuova puntata di Belve ovvero il celebre programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani. E proprio nel corso di tale appuntamento sarà possibile assistere all’intervista del celebre artista italiano Al Bano che stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe aver colto l’occasione per lanciare una frecciatina ad alcuni colleghi. Ma vediamo nello specifico quali sono state le sue parole.

Al Bano ospite di Francesca Fagnani a Belve

L’intervista rilasciata da Al Bano al celebre programma televisivo Belve verrà trasmessa questa sera, martedì 7 marzo. E proprio nelle ultime ore il portale Leggo.it ha reso nota qualche anticipazione. Nello specifico il celebre artista italiano nel corso dell’intervista ha parlato della sua vita, sia privata che professionale, non avendo alcun timore di esprimere sinceramente il suo pensiero. Infatti, sempre secondo quanto emerso dalle anticipazioni, sembrerebbe aver lanciato una frecciatina ad alcuni colleghi che non gli avrebbero perdonato il successo ottenuto all’estero.

Le parole dell’artista su alcuni colleghi e su Putin e la guerra in Ucraina

Al Bano proprio parlando di alcuni colleghi ha voluto precisare “Il successo all’estero ha dato fastidio; qui non venivano sopportati perché non dovevano dire grazie a nessuno…”. E alla domanda della conduttrice che gli ha domandato se questa esclusione potesse essere legata alla sua decisione di non iscriversi al Partito Comunista Italiano ecco che il cantante ha risposto ancora una volta con molta sincerità affermando che forse solamente adesso lo stanno “un po’ sdoganando”. Si è poi passati a parlare di Putin e della guerra tra Russia e Ucraina, terre queste in cui la musica di Al Bano è molto apprezzata. A tal proposito l’artista si è espresso rivelando che forse Putin ha avuto qualche ragione per attaccare l’Ucraina. Ma oltre ad avergli attribuito una parte di ragione gli ha anche attribuito una parte del torto. Dopo aver detto ciò ha poi voluto precisare che comunque non condivide la guerra da lui definita “terribile, squallida”.

La rivelazione di Al Bano sulla scomparsa della figlia Ylenia

In ultimo, stando a quanto emerso dalle anticipazioni, Al Bano sembrerebbe aver anche parlato della scomparsa della figlia Ylenia. Un evento traumatico che ha segnato la sua vita e quella della sua famiglia. A tal proposito l’artista ha rivelato di aver vissuto un incubo sottolineando che proprio questo è stato l’unico momento della sua vita in cui si è sentito “un anticristo, un anti dio”. E ha poi aggiunto “Mi sono sentito violentato”.