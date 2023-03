Luca Argentero, la moglie Cristina Marino massacrata sui social: “Offendi tutti e non sei nessuno”, lei sbotta

0 SHARES Condividi Tweet

Luca Argentero e Cristina Marino di nuovo genitori. Lei paparazzata al parco, insulta il fotografo e viene criticata sui social. Ecco quanto accaduto.

Luca Argentero e Cristina Marino recentemente sono diventati genitori bis, in seguito alla nascita del picoclo Noè Roberto. Ebbene, sembra proprio che nel corso della giornata di ieri, l’attrice e modella abbia fatto ben intendere di non gradire di essere ripresa dai fotografi e lo ha dimostrato in modo abbastanza chiaro. Il tutto è accaduto mentre la famiglia si trovava al parco di Milano. Ma cosa è accaduto nel dettaglio?

Luca Argentero e Cristina Marino, genitori bis dopo la nascita di Noè Roberto

Luca Argentero e Cristina Marino da poco sono diventati genitori bis, in seguito alla nascita del piccolo Noè Roberto, qualche settimana fa. Da sempre l’attore e la moglie hanno dimostrato di tenere tanto alla loro riservatezza e lo hanno dimostrato ancora nella giornata di ieri. Cristina pare che si trovasse in un parco di Milano, quando ad un certo punto è stata sorpresa da un paparazzo. E’ stata proprio la Marino a pubblicare tra le sue Instagram stories delle foto dove si vede proprio un paparazzo intento a rubare degli scatti di lei e della sua famiglia.

Cristina seguita e paparazzata al parco, lei chiama il fotografo “maniaco” scoppia la polemica

Cristina non soltanto non ha oscurato il viso del paparazzo ma ha anche utilizzato nei suoi confronti delle parole abbastanza dure. La modella l’avrebbe definito “il maniaco”. Qualcuno sembra che però non abbia preso bene questo post della modella, tanto da riservarle delle critiche abbastanza dure.“Sei una delle donne più insopportabili della tv. Ti considerano solo perchè sei sua moglie, e ti lamenti dei paparazzi, ma ringrazia che non sei nessuno. Torno a zappare la terra”. Queste le parole scritte da un utente. E poi ancora “Ho smesso di seguirti, sei altezzosa, non accetti le critiche e offendi le persone”. Cristina semplicemente, non ha gradito l’essere stata fotografata in un momento molto intimo, quale la passeggiata con i suoi bambini.

Lo sfogo della Marino

Ad ogni modo, dopo aver letto tutte le cattiverie postate dai suoi follower, la moglie di Luca Argentero si è sfogata. “Mi dispiace per la cattiveria delle persone che commentano mi sembrate due barboni, che schifo. Non sapete nemmeno cosa è successo. Cattiverie gratuite che mi scivolano addosso. Tutto questo accade tutti i giorni senza tregua“. Queste ancora le sue parole.“Sentenziano così a caso. Ci deve essere un limite nelle cose che leggo delle persone, mi sembra che si stia un attimo perdendo il lume della ragione”. Con queste parole Cristina ha concluso il suo sfogo.