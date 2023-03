Ilary Blasi e Noemi Bocchi, postano foto molto simili, frecciatine al veleno sui social

0 SHARES Condividi Tweet

Ilary Blasi e Noemi Bocchi potrebbero aver iniziato a farsi la guerra sui social. Strane le Instagram stories pubblicate dall’una e dall’altra, dal contenuto molto simile.

Ilary Blasi e Noemi Bocchi sembra che nonostante non abbiano nulla in comune, molto spesso siano protagoniste di alcune Instagram stories che appaiono proprio come una frecciatina. Ebbene, la nuova compagna di Francesco Totti e l’ex moglie, nelle scorse ore a distanza di pochi minuti l’una dall’altra hanno postato su Instagram delle stories molto simili. Proprio per questo motivo, sono state in tante a sottolineare il fatto che si sia trattato di una frecciatina bella e buona di Ilary nei confronti della Bocchi. Ma cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.

Ilary Blasi e Noemi Bocchi, sfida tra mamme a colpi di caramelle

Ilary Blasi e Noemi Bocchi nelle scorse ore hanno postato delle Instagram Stories che sono apparse davvero strane e sospettose. Entrambe, come già abbiamo avuto modo di anticipare, hanno mostrato a distanza di pochi minuti l’una dall’altra una merenda piuttosto alternativa, a base di caramelle e non qualsiasi, ma marshmallow. La prima a condividere l’immagine è stata Noemi, che ha postato una foto dove si vedono delle caramelle, subito dopo anche Ilary ha fatto la stessa cosa.

Noemi e Ilary pubblicano delle Instagram stories molto simili

La conduttrice avrebbe però aggiunto una didascalia dove si legge “Merende sane”. In molti, dopo aver visto tutto ciò, ha subito pensato ad una frecciatina di Ilary nei confronti di Noemi. Una cosa sembra essere certa, ovvero che tutte e due vanno pazze per le caramelle. Qualcuno pensa ancora che sia stata proprio Noemi a lanciare una frecciatina ad Ilary, visto che subito dopo la storia della conduttrice, la nuova compagna di Totti ha postato delle immagini della figlia che mangia le caramelle e poi ancora dei suoi bambini che giocano sulla neve.

Frecciatina dell’una nei confronti dell’altra?

Una sfida tra mamme insomma, anche se si presume che così non sia. Non sappiamo ad oggi quali siano i rapporti tra le due. A quanto pare, Ilary non prova alcuna simpatia per l’attuale compagna dell’ex marito, nonostante i suoi figli ormai la frequentino con costanza, andando anche in vacanza con lei e con il padre ovviamente.